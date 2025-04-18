Вживаний Renault Megane четвертого покоління — чи варто купити

Renault Megane IV Фото: infocar.ua

За відгуками механіків, Renault Megane четвертого покоління, який випускається з 2016 року, досить вдалий автомобіль без трагічних проблем з якістю. Втім, перед купівлею цього авто варто знати, які версії двигунів та коробок передач є ризикованішими.

Про це написав Interia.

Реклама

Читайте також:

Атмосферні двигуни

Найкращим є агрегат 1,6 з маркуванням H4M. Цей двигун видає 115 к.с. Він забезпечує середню продуктивність, особливо з опціональною безступеневою коробкою передач, але досить довговічний.

Йдеться, про агрегат Nissan, який Renault мінімально модернізувала. Цей мотор має ланцюговий привід, але він може вимагати заміни в автомобілях з великим пробігом. Також варто пам'ятати про регулювання клапанних зазорів кожні 30 000-50 000 км.

Гарним вибором також є 4-циліндровий 2.0 потужністю 140 к.с. двигун M4R, який працює лише в парі з безступеневою трансмісією. Втім, це рідкість на ринку.

Турбодвигуни

До 2018 року Megane IV оснащувався двигуном H5Ft, тобто 1.2 TCe потужністю 100 к.с. або 132 к.с. На жаль, він не є найкращим, тому що іноді витрачає надмірну кількість моторної оливи (зазвичай у цьому винні зношені стінки циліндрів). Ремонту коштує дорого, але не гарантує успіху. Однак на цьому проблеми не закінчуються, адже іноді у нього розтягується ланцюг ГРМ.

Набагато менше проблем з новішим двигуном H5Ht 1.3 TCe. Він випускається з 2018 року в різних варіантах потужності: 114, 115, 140, 158, 159 та 160 к.с. Він також 4-циліндровий та має пряме впорскування.

Користувачі часто помічають ефект накопичення оливи. Це ознака того, що паливо потрапляє в мастило. Як з цим боротися? Часті перевірки рівня оливи плюс заміни та гарне паливо.

Дизельні двигуни

Найкращим дизелем є K9K, тобто всім відомий 1,5 dCi. Можна вибрати з наступних версій: 90, 110, 115 к.с. На жаль, усі вони вже мають сажовий фільтр, звідки й починаються перші проблеми. Тому важливо використовувати синтетичну оливу Elf 5W30 FullTech та міняти її не рідше, ніж кожні 10 000-15 000 км. Також типовою поломкою K9K є пошкодження форсунок, що не є великою проблемою, адже вони служать 200 000-300 000 км.

У новішого дизеля R9N, тобто 1.6 dCi потужністю 130 к.с. або 163 к.с., на жаль, трапляються розтягнення ланцюга ГРМ, а заміна коштує недешево. Також є проблеми з головкою блоку циліндрів.

Ще один дизельний агрегат R9N 1.8 на 150 к.с. заслужив гарну репутацію, але він досить рідкісний та має дорогі запчастини.

Підвіска

Загальна оцінка довговічності решти компонентів Megane IV позитивна. Звичайно, тут є проблеми з підвіскою, але її ремонт не надто дорогий. Як правило, першими зношуються тяги стабілізатора та верхні підшипники стійки МакФерсона. Через приблизно 100 000-150 000 км потрібно замінити важелі.

Буває, що передні амортизатори видають неприємні звуки. Заміна підшипника в півосі досить дорога (у потужніших бензинових двигунах він іноді псується). Система рульового керування заднім колесом (опція під назвою 4Control) також дорога в ремонті.

Коробка передач EDC

Слід бути обережним щодо коробок передач з подвійним зчепленням. Під час початкового періоду виробництва EDC мав серйозні проблеми з якістю, наприклад, його кожухи тріскалися. Сьогодні це трапляється рідше, але після пробігу в районі 200 000-250 000 км може знадобитися заміна зчеплення та двомасового маховика, можливі витоки й проблеми з рульовим керуванням. Вартість ремонту досить висока, тому набагато безпечніше вибрати механіку.

Інші компоненти

У Megane IV були проблеми з електронікою: мультимедійні системи зависали, а система безключового доступу виходила з ладу. На щастя, у значно меншій кількості, ніж у моделі другого покоління, яка має найгіршу репутацію серед вживаних Megane.

На початку виробництва автомобіль також мав низку неякісних засувок, які в екстремальних випадках могли ослабитися та відкрити капот під час руху.

У Megane четвертого покоління також потрібно перевірити задні зливні канали, які можуть забитися, тоді через динаміки вода витікатиме в салон.

Раніше ми писали, чи варто купувати вживані Volkswagen Passat B8 та Skoda Octavia третього покоління.