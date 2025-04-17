Вживана Skoda Octavia третього покоління — чи варто купувати

2016 Skoda Octavia. Фото: carmagazine.co.uk

Skoda Octavia третього покоління — чудовий автомобіль, великою перевагою якого є надійні двигуни. Єдиний недолік — коробки передач DSG, від яких можна очікувати витратних проблем у довгостроковій перспективі.

Про це написав Interia.

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Загальна інформація

Автомобіль випускався в Чехії з 2012 по 2020 рік, а у 2016 році був проведений фейсліфтінг. Було зроблено два варіанти кузова: ліфтбек та універсал.

Автомобіль доступний з кількома бензиновими та дизельними двигунами, переднім приводом, повним приводом, а також механічною коробкою й подвійним зчепленням. На ринку можна знайти версію зі збільшеним кліренсом (Scout) та спортивні моделі RS.

В основі моделі лежить платформа MQB, яку концерн Volkswagen використовує у своїх автомобілях середнього розміру. Це така ж технологія, як й в інших моделях групи, що з погляду ремонту та обслуговування вживаного автомобіля є дуже великим плюсом.

Механіки вважають Skoda Octavia III непоганим автомобілем з огляду на довговічність, але з кількома типовими недоліками.

Двигуни TSI

Базовий агрегат 1.0 TSI має три циліндри та потужність 115 к.с. Його основною проблемою є низька довговічність водяної помпи, яка потребує заміни разом із зубчастим ременем.

Чотирициліндрові двигуни 1.2 TSI (86 к.с., 105 к.с. або 110 к. с.) та 1.4 TSI (110 к.с., 140 к.с. та 150 к. с.) можна рекомендувати з чистою совістю.

У 2017 році компанія представила двигун 1.5 TSI (спочатку 150 к.с., пізніше також 130 к.с.), який не менш вдалий. Механіки заявляють, що хвилюватися нема про що, адже продуктивність у нього достатня, а витрати палива прийнятні.

До типових поломок відноситься система змінної геометрії турбіни, яка може зависати (зазвичай в автомобілях, що їздять на низьких оборотах). Також є негаразди з витоками області варіаторів фази, й після 150 000-200 000 км може знадобитися чистка впускного колектору. Також мотор іноді видає неприємні звуки, але несправність полягає в сталевій турбінній втулці й не впливає на роботу.

Серед потужних бензинових двигунів можна вибрати між 1.8 та 2.0 TSI. Це вдосконалені версії EA888, а тому цілком безпечні покоління 3 та 3B. Але, як й у більшості двигунів, що використовуються в Skoda, можуть виникати витоки з водяної помпи, тому варто перевірити рівень охолоджувальної рідини.

Дизельні мотори

На Octavia III використовувалися два дизельних двигуни: 1.6 та 2.0 TDI. Перший поширений на вторинному ринку, витрачає мало палива й вважається безвідмовним. Після більшого пробігу може знадобитися заміна форсунок, а іноді — маховика. Комплект ременя ГРМ слід замінювати не рідше, ніж кожні 160 000-180 000 км.

1.6 TDI зазвичай має 5-ступаневу коробку передач (версії 90 к.с., 105 к.с., 110 к.с. та 115 к.с.). Лише варіант Greenline (110 к.с.) пропонувався з 6-ступеневою механікою.

Хороші відгуки отримав мотор 2.0 TDI потужністю 150 к.с. або 184 к.с. Але у нього іноді виникають проблеми з натягачем ременя ГРМ, може зламатися паливна помпа, а після пробігу 200 000 км може бути пошкоджений регулятор тиску в паливній рампі.

Skoda Octavia з DSG

У коробках передач DSG можуть виникати проблеми. В автомобілях можна знайти як сухе, так й мокре зчеплення. Останнє міцніше, але має дорожчі деталі. Після пробігу в районі 200 000 км (суха коробка) або 250 000 км (мокра) доведеться розраховувати на значні витрати за комплекти зчеплення, двомасовий маховик або ремонт мехатроніки.

Механіки рекомендують міняти рідину в DSG кожні 40 000-60 000 км. Варто відмовитися від вітрильного режиму, що економить паливо, але прискорює знос коробки передач.

Майже без проблем

На початковому етапі виробництва в Octavia III були проблеми з бортовою електронікою, але виробник впорався з ними досить швидко. Сьогодні інтенсивність проблем вже невелика, хоча, звичайно, іноді трапляється, що якась з систем чи модулів виходить з ладу.

Гальмівна система вважається довговічною — в стандартних версіях диски та колодки служать до 80 000 км. Також немає проблем з підвіскою. Щоправда, ламаються пружини та потрібно замінити поперечні важелі ззаду, але це зазвичай відбувається після більшого пробігу.

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