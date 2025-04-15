Найнадійніші вживані автомобілі віком до 10 років

2016 Toyota Aygo. Фото: autocar.co.uk

Рейтинг надійності авто ADAC Pannenstatistik 2025 створений на основі звітів про втручання мобільних механіків, які допомагають водіям під егідою Всенімецького автомобільного клубу. В огляді, зокрема, йдеться про автомобілі 2016 року випуску.

Про це повідомив Interia.

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Як створюється рейтинг ADAC

На відміну від звітів TUV або Dekra, ADAC не покладається на дані обов'язкових техоглядів транспортних засобів. Вони рахують кількість викликів механіків та обсягу їхніх робіт для конкретної моделі авто.

Наприклад, результат 14,1 (хороша оцінка), отриманий Dacia Sandero 2016 року, означає, що за статистичними даними торік 14,1 водія таких авто на 1000 одиниць, зареєстрованих у Німеччині, потребували допомоги мобільного механіка.

Найнадійніші компактні авто

Найвищу оцінку в класі А отримала Toyota Aygo (з низьким рівнем несправностей — 12). Варто додати, що оцінку "добре" в цьому сегменті змогла отримати лише ця модель.

Серед машин класу B найменш схильний до поломок Audi A1 з відмінним рейтингом 6. Рівень несправностей Mazda 2 (6,2) також був оцінений як дуже низький. Без особливих побоювань можна розглянути можливість придбання й наступних моделей:

Dacia Sandero (14.1),

Mini (11.6),

Mazda CX-3 (9.1),

Peugeot 2008 (13.4),

Skoda Fabia (12.8),

Skoda Yeti (14),

Suzuki Swift (12),

Volkswagen Polo (14.9).

Автомобілі С-класу

Серед авто цього класу лише дві моделі 2016 року отримали оцінку "дуже добре": BMW 1 серії (7.7) та Dacia Dokker (7.5). Остання доводить, що дешеві машини не обов’язково мають бути ненадійними.

Інші надійні моделі:

Audi A3 (11.5),

Audi Q3 (10),

BMW 2 (13.8),

BMW X1 (14.2),

Mazda3 (12.3),

Mazda CX-5 (15.1),

Mercedes A-Class (13.9),

Mercedes B-Class (12.8),

Mercedes GLA (10.7),

Mitsubishi ASX (8.8),

Seat Leon (10),

Skoda Rapid (15.1),

Volkswagen Beetle (11.8),

Volkswagen Golf (10.5),

Volkswagen Tiguan (11.4).

Авто середнього та вищого класу

Оцінку "дуже добре" отримали три моделі: Audi A4 (7,6), BMW 4 серії (7,5) та BMW X3 (4,2).

Інші надійні авто:

Audi A5 (11.1),

Audi Q5 (13.8),

BMW 3 серії (9.1),

Mercedes C-Class (11.4),

Skoda Octavia (10.4),

Volkswagen Passat (11.5),

Volvo XC60 (14).

Серед автомобілів вищого середнього класу жодна модель 2016 року не отримала оцінку "дуже добре".

Моделі з оцінкою "добре":

Audi A6 (10.1),

BMW 5 серії (10.3),

BMW X5 (14.1),

Skoda Superb (13.9).

Головні скарги автомобілістів

Найбільша кількість проблем повʼязана з:

стартерними батареями (44,9%);

двигуном або його живленням (22%);

електричною системою: стартер, генератор, освітлення (10,6%);

колесами та шинами (8,8%);

доступом до автомобіля (6,9%).

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