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Названы самые надежные автомобили возрастом до 10 лет

15 апреля 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Самые надежные подержанные автомобили в возрасте до 10 лет
2016 Toyota Aygo. Фото: autocar.co.uk
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Рейтинг надежности авто ADAC Pannenstatistik 2025 создан на основе отчетов о вмешательстве мобильных механиков, которые помогают водителям под эгидой Общегерманского автомобильного клуба. В обзоре, в частности, речь идет об автомобилях 2016 года выпуска.

Об этом сообщил Interia.

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Как создается рейтинг ADAC

В отличие от отчетов TUV или Dekra, ADAC не полагается на данные обязательных техосмотров транспортных средств. Они считают количество вызовов механиков и объема их работ для конкретной модели авто.

Например, результат 14,1 (хорошая оценка), полученный Dacia Sandero 2016 года, означает, что по статистическим данным в прошлом году 14,1 водителя таких авто на 1000 единиц, зарегистрированных в Германии, нуждались в помощи мобильного механика.

Самые надежные компактные авто

Самую высокую оценку в кассе А получила Toyota Aygo (с низким уровнем неисправностей — 12). Стоит добавить, что оценку "хорошо" в этом сегменте смогла получить только эта модель.

Среди машин класса B наименее подвержен поломкам Audi A1 с отличным рейтингом 6. Уровень неисправностей Mazda 2 (6,2) также был оценен как очень низкий. Без особых опасений можно рассмотреть возможность приобретения и следующих моделей:

  • Dacia Sandero (14.1),
  • Mini (11.6),
  • Mazda CX-3 (9.1),
  • Peugeot 2008 (13.4),
  • Skoda Fabia (12.8),
  • Skoda Yeti (14),
  • Suzuki Swift (12),
  • Volkswagen Polo (14.9).

Автомобили С-класса

Среди авто этого класса только две модели 2016 года получили оценку "очень хорошо": BMW 1 серии (7.7) и Dacia Dokker (7.5). Последняя доказывает, что дешевые машины не обязательно должны быть ненадежными.

Другие надежные модели:

  • Audi A3 (11.5),
  • Audi Q3 (10),
  • BMW 2 (13.8),
  • BMW X1 (14.2),
  • Mazda3 (12.3),
  • Mazda CX-5 (15,1),
  • Mercedes A-Class (13,9),
  • Mercedes B-Class (12,8),
  • Mercedes GLA (10,7),
  • Mitsubishi ASX (8,8),
  • Seat Leon (10),
  • Skoda Rapid (15,1),
  • Volkswagen Beetle (11,8),
  • Volkswagen Golf (10,5),
  • Volkswagen Tiguan (11.4).

Авто среднего и высшего класса

Оценку "очень хорошо" получили три модели: Audi A4 (7,6), BMW 4 серии (7,5) и BMW X3 (4,2).

Другие надежные авто:

  • Audi A5 (11.1),
  • Audi Q5 (13.8),
  • BMW 3 серии (9.1),
  • Mercedes C-Class (11.4),
  • Skoda Octavia (10.4),
  • Volkswagen Passat (11.5),
  • Volvo XC60 (14).

Среди автомобилей высшего среднего класса ни одна модель 2016 года не получила оценку "очень хорошо".

Модели с оценкой "хорошо":

  • Audi A6 (10.1),
  • BMW 5 серии (10.3),
  • BMW X5 (14.1),
  • Skoda Superb (13.9).

Главные жалобы автомобилистов

Наибольшее количество проблем связано с:

  • стартерными батареями (44,9%);
  • двигателем или его питанием (22%);
  • электрической системой: стартер, генератор, освещение (10,6%);
  • колесами и шинами (8,8%);
  • доступом к автомобилю (6,9%).

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