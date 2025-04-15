Самые надежные подержанные автомобили в возрасте до 10 лет

2016 Toyota Aygo. Фото: autocar.co.uk

Рейтинг надежности авто ADAC Pannenstatistik 2025 создан на основе отчетов о вмешательстве мобильных механиков, которые помогают водителям под эгидой Общегерманского автомобильного клуба. В обзоре, в частности, речь идет об автомобилях 2016 года выпуска.

Об этом сообщил Interia.

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Как создается рейтинг ADAC

В отличие от отчетов TUV или Dekra, ADAC не полагается на данные обязательных техосмотров транспортных средств. Они считают количество вызовов механиков и объема их работ для конкретной модели авто.

Например, результат 14,1 (хорошая оценка), полученный Dacia Sandero 2016 года, означает, что по статистическим данным в прошлом году 14,1 водителя таких авто на 1000 единиц, зарегистрированных в Германии, нуждались в помощи мобильного механика.

Самые надежные компактные авто

Самую высокую оценку в кассе А получила Toyota Aygo (с низким уровнем неисправностей — 12). Стоит добавить, что оценку "хорошо" в этом сегменте смогла получить только эта модель.

Среди машин класса B наименее подвержен поломкам Audi A1 с отличным рейтингом 6. Уровень неисправностей Mazda 2 (6,2) также был оценен как очень низкий. Без особых опасений можно рассмотреть возможность приобретения и следующих моделей:

Dacia Sandero (14.1),

Mini (11.6),

Mazda CX-3 (9.1),

Peugeot 2008 (13.4),

Skoda Fabia (12.8),

Skoda Yeti (14),

Suzuki Swift (12),

Volkswagen Polo (14.9).

Автомобили С-класса

Среди авто этого класса только две модели 2016 года получили оценку "очень хорошо": BMW 1 серии (7.7) и Dacia Dokker (7.5). Последняя доказывает, что дешевые машины не обязательно должны быть ненадежными.

Другие надежные модели:

Audi A3 (11.5),

Audi Q3 (10),

BMW 2 (13.8),

BMW X1 (14.2),

Mazda3 (12.3),

Mazda CX-5 (15,1),

Mercedes A-Class (13,9),

Mercedes B-Class (12,8),

Mercedes GLA (10,7),

Mitsubishi ASX (8,8),

Seat Leon (10),

Skoda Rapid (15,1),

Volkswagen Beetle (11,8),

Volkswagen Golf (10,5),

Volkswagen Tiguan (11.4).

Авто среднего и высшего класса

Оценку "очень хорошо" получили три модели: Audi A4 (7,6), BMW 4 серии (7,5) и BMW X3 (4,2).

Другие надежные авто:

Audi A5 (11.1),

Audi Q5 (13.8),

BMW 3 серии (9.1),

Mercedes C-Class (11.4),

Skoda Octavia (10.4),

Volkswagen Passat (11.5),

Volvo XC60 (14).

Среди автомобилей высшего среднего класса ни одна модель 2016 года не получила оценку "очень хорошо".

Модели с оценкой "хорошо":

Audi A6 (10.1),

BMW 5 серии (10.3),

BMW X5 (14.1),

Skoda Superb (13.9).

Главные жалобы автомобилистов

Наибольшее количество проблем связано с:

стартерными батареями (44,9%);

двигателем или его питанием (22%);

электрической системой: стартер, генератор, освещение (10,6%);

колесами и шинами (8,8%);

доступом к автомобилю (6,9%).

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