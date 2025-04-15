Самые надежные подержанные автомобили в возрасте до 10 лет

Названы самые надежные автомобили возрастом до 10 лет
Рейтинг надежности авто ADAC Pannenstatistik 2025 создан на основе отчетов о вмешательстве мобильных механиков, которые помогают водителям под эгидой Общегерманского автомобильного клуба. В обзоре, в частности, речь идет об автомобилях 2016 года выпуска.
Об этом сообщил Interia.
Как создается рейтинг ADAC
В отличие от отчетов TUV или Dekra, ADAC не полагается на данные обязательных техосмотров транспортных средств. Они считают количество вызовов механиков и объема их работ для конкретной модели авто.
Например, результат 14,1 (хорошая оценка), полученный Dacia Sandero 2016 года, означает, что по статистическим данным в прошлом году 14,1 водителя таких авто на 1000 единиц, зарегистрированных в Германии, нуждались в помощи мобильного механика.
Самые надежные компактные авто
Самую высокую оценку в кассе А получила Toyota Aygo (с низким уровнем неисправностей — 12). Стоит добавить, что оценку "хорошо" в этом сегменте смогла получить только эта модель.
Среди машин класса B наименее подвержен поломкам Audi A1 с отличным рейтингом 6. Уровень неисправностей Mazda 2 (6,2) также был оценен как очень низкий. Без особых опасений можно рассмотреть возможность приобретения и следующих моделей:
- Dacia Sandero (14.1),
- Mini (11.6),
- Mazda CX-3 (9.1),
- Peugeot 2008 (13.4),
- Skoda Fabia (12.8),
- Skoda Yeti (14),
- Suzuki Swift (12),
- Volkswagen Polo (14.9).
Автомобили С-класса
Среди авто этого класса только две модели 2016 года получили оценку "очень хорошо": BMW 1 серии (7.7) и Dacia Dokker (7.5). Последняя доказывает, что дешевые машины не обязательно должны быть ненадежными.
Другие надежные модели:
- Audi A3 (11.5),
- Audi Q3 (10),
- BMW 2 (13.8),
- BMW X1 (14.2),
- Mazda3 (12.3),
- Mazda CX-5 (15,1),
- Mercedes A-Class (13,9),
- Mercedes B-Class (12,8),
- Mercedes GLA (10,7),
- Mitsubishi ASX (8,8),
- Seat Leon (10),
- Skoda Rapid (15,1),
- Volkswagen Beetle (11,8),
- Volkswagen Golf (10,5),
- Volkswagen Tiguan (11.4).
Авто среднего и высшего класса
Оценку "очень хорошо" получили три модели: Audi A4 (7,6), BMW 4 серии (7,5) и BMW X3 (4,2).
Другие надежные авто:
- Audi A5 (11.1),
- Audi Q5 (13.8),
- BMW 3 серии (9.1),
- Mercedes C-Class (11.4),
- Skoda Octavia (10.4),
- Volkswagen Passat (11.5),
- Volvo XC60 (14).
Среди автомобилей высшего среднего класса ни одна модель 2016 года не получила оценку "очень хорошо".
Модели с оценкой "хорошо":
- Audi A6 (10.1),
- BMW 5 серии (10.3),
- BMW X5 (14.1),
- Skoda Superb (13.9).
Главные жалобы автомобилистов
Наибольшее количество проблем связано с:
- стартерными батареями (44,9%);
- двигателем или его питанием (22%);
- электрической системой: стартер, генератор, освещение (10,6%);
- колесами и шинами (8,8%);
- доступом к автомобилю (6,9%).
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