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Стоит ли покупать подержанную Skoda Octavia третьего поколения

17 апреля 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Подержанная Skoda Octavia третьего поколения — стоит ли покупать
2016 Skoda Octavia. Фото: carmagazine.co.uk
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Skoda Octavia третьего поколения — отличный автомобиль, большим преимуществом которого являются надежные двигатели. Единственный недостаток — коробки передач DSG, от которых можно ожидать затратных проблем в долгосрочной перспективе.

Об этом написал Interia.

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Общая информация

Автомобиль выпускался в Чехии с 2012 по 2020 год, а в 2016 году был проведен фейслифтинг. Было сделано два варианта кузова: лифтбек и универсал.

Автомобиль доступен с несколькими бензиновыми и дизельными двигателями, передним приводом, полным приводом, а также механической коробкой и двойным сцеплением. На рынке можно найти версию с увеличенным клиренсом (Scout) и спортивные модели RS.

В основе модели лежит платформа MQB, которую концерн Volkswagen использует в своих автомобилях среднего размера. Это такая же технология, как и в других моделях группы, что с точки зрения ремонта и обслуживания подержанного автомобиля является очень большим плюсом.

Механики считают Skoda Octavia III неплохим автомобилем с точки зрения долговечности, но с несколькими типичными недостатками.

Двигатели TSI

Базовый агрегат 1.0 TSI имеет три цилиндра и мощность 115 л.с. Его основной проблемой является низкая долговечность водяной помпы, которая требует замены вместе с зубчатым ремнем.

Четырехцилиндровые двигатели 1.2 TSI (86 л.с., 105 л.с. или 110 л.с.) и 1.4 TSI (110 л.с., 140 л.с. и 150 л.с.) можно рекомендовать с чистой совестью.

В 2017 году компания представила двигатель 1.5 TSI (сначала 150 л.с., позже также 130 л.с.), который не менее удачен. Механики заявляют, что волноваться не о чем, ведь производительность у него достаточная, а расход топлива приемлемый.

К типичным поломкам относится система изменяемой геометрии турбины, которая может зависать (обычно в автомобилях, ездящих на низких оборотах). Также есть проблемы с утечками области вариаторов фазы, и после 150 000-200 000 км может потребоваться чистка впускного коллектора. Также мотор иногда издает неприятные звуки, но неисправность заключается в стальной турбинной втулке и не влияет на работу.

Среди мощных бензиновых двигателей можно выбрать между 1.8 и 2.0 TSI. Это усовершенствованные версии EA888, а потому вполне безопасные поколения 3 и 3B. Но, как и в большинстве двигателей, используемых в Skoda, могут возникать утечки из водяного насоса, поэтому стоит проверить уровень охлаждающей жидкости.

Дизельные моторы

На Octavia III использовались два дизельных двигателя: 1.6 и 2.0 TDI. Первый распространен на вторичном рынке, расходует мало топлива и считается безотказным. После большего пробега может потребоваться замена форсунок, а иногда — маховика. Комплект ремня ГРМ следует заменять не реже, чем каждые 160 000-180 000 км.

1.6 TDI обычно имеет 5-ступенчатую коробку передач (версии 90 л.с., 105 л.с., 110 л.с. и 115 л.с.). Только вариант Greenline (110 л.с.) предлагался с 6-ступенчатой механикой.

Хорошие отзывы получил мотор 2.0 TDI мощностью 150 л.с. или 184 л.с. Но у него иногда возникают проблемы с натяжителем ремня ГРМ, может сломаться топливная помпа, а после пробега 200 000 км может быть поврежден регулятор давления в топливной рампе.

Skoda Octavia с DSG

С коробками передач DSG могут быть проблемы. В автомобилях можно найти как сухое, так и мокрое сцепление. Последнее более прочное, но имеет более дорогие детали. После пробега в районе 200 000 км (сухая коробка) или 250 000 км (мокрая) придется рассчитывать на значительные расходы за комплекты сцепления, двухмассовый маховик или ремонт мехатроники.

Механики рекомендуют менять жидкость в DSG каждые 40 000-60 000 км. Стоит отказаться от парусного режима, что экономит топливо, но ускоряет износ коробки передач.

Почти без проблем

На начальном этапе производства в Octavia III были проблемы с бортовой электроникой, но производитель справился с ними довольно быстро. Сегодня интенсивность проблем уже небольшая, хотя, конечно, иногда случается, что какая-то из систем или модулей выходит из строя.

Тормозная система считается долговечной — в стандартных версиях диски и колодки служат до 80 000 км. Также нет проблем с подвеской. Правда, ломаются пружины и нужно заменить поперечные рычаги сзади, но это обычно происходит после большего пробега.

Ранее мы писали, стоит ли покупать подержанные Volkswagen Passat B8 и Renault Duster первого поколения.

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