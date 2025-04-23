Вживані авто: від якого дефекту тремтять водії Dacia та Renault

Ремонт автомобіля Dacia. Фото: gravells.co.uk

Тисячам власників автомобілів Dacia та Renault загрожують несподівані поломки через конструктивні недоліки в моторах 0.9 TCe, 1.0 TCe та 1.2 TCe. Якщо вчасно не виправити дефект, то існує ризик виходу двигунів з ладу.

Про це попередив Lʼargus.

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Що з двигунами

Головне занепокоєння викликає передчасне розтяжіння ланцюга приводу ГРМ. Це явище викликає тертя об корпус ГРМ та створює дуже впізнаваний шум, який повинен насторожити водіїв.

Згідно з внутрішньою технічною запискою Renault, причиною може бути дві: блокування рейки натяжителя та тертя та/або подовження ланцюга.

Крім того, знос картера сприяє наявності дрібних частинок металу в оливовому фільтрі, що створює ризик виходу двигуна з ладу.

Постраждалі моделі

Dacia Sandero 2 та Logan 2 0.9 TCe/1.0 Sce: вироблені з 27.02.2014 по 04.12.2018.

та 0.9 TCe/1.0 Sce: вироблені з 27.02.2014 по 04.12.2018. Dacia Dokker 1.2 TCe: з 07.05.2012 по 04.12.2018.

1.2 TCe: з 07.05.2012 по 04.12.2018. Dacia Duster 1 1.2 TCe: з 22.03.2013 по 12.04.2018.

1.2 TCe: з 22.03.2013 по 12.04.2018. Dacia Duster 2 1.0 TCe/1.2 TCe: з 28.03.2017 по 12.04.2018.

1.0 TCe/1.2 TCe: з 28.03.2017 по 12.04.2018. Dacia Lodgy 1.0 TCe/1.2 TCe: з 20.02.2012 по 04.12.2018.

1.0 TCe/1.2 TCe: з 20.02.2012 по 04.12.2018. Renault Twingo 3 0.9 TCe/1.0 SCe: з 09.01.2014 по 04.12.2018.

0.9 TCe/1.0 SCe: з 09.01.2014 по 04.12.2018. Renault Clio 4 0.9 TCe/1.2 TCe: з 1.01.2012 по 04.12.2018.

0.9 TCe/1.2 TCe: з 1.01.2012 по 04.12.2018. Renault Captur 1 0.9 TCe/1.2 TCe: з 07.02.2012 по 04.12.2018.

0.9 TCe/1.2 TCe: з 07.02.2012 по 04.12.2018. Renault Megane 4 Sedan 1.0 TCe/1.2 TCe: з 27.01.2016 по 04.12.2018.

1.0 TCe/1.2 TCe: з 27.01.2016 по 04.12.2018. Renault Megane 4 1.0 TCe/1.2 TCe: з 22/05/2015 по 12/04/2018.

1.0 TCe/1.2 TCe: з 22/05/2015 по 12/04/2018. Renault Scenic 4 1.2 TCe: з 10.01.2015 по 12.01.2017.

1.2 TCe: з 10.01.2015 по 12.01.2017. Renault Kadjar 1.2 TCe: з 07.10.2014 по 04.12.2018.

1.2 TCe: з 07.10.2014 по 04.12.2018. Renault Kangoo 2 1.2 TCe: з 16.07.2012 по 12.04.2018

Що робити водіям

Для тих, хто зіткнеться з цими технічними проблемами, Renault радить повністю змінити систему розподілу, щойно будуть виявлені аномалії. Хоча ремонт може бути тривалим та дорогим, він допоможе запобігти серйознішим пошкодженням двигуна.

Для тих, хто збираєтеся придбати вживаний автомобіль, варто уважно перевірити історію обслуговування та загальний стан вказаних моделей.

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