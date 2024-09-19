Слабкі місця автомобілів Renault — ТОП-проблеми, з якими стикаються водії

Автомобілі Renault. Фото: capitalone.com

Автомобілі Renault мають привабливий дизайн, водіям комфортно ними керувати. Але деякі деталі машин вимагають особливої уваги та ремонту раніше, ніж в авто інших марок.

З якими проблеми найчастіше стикаються власники Renault, написав Avtopilot.

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Електроніка та електрика

Датчики. Датчики двигуна, ABS, подушок безпеки та інші можуть виходити з ладу, що призводить до появи помилок на панелі приладів та некоректної роботи систем автомобіля.

Датчики двигуна, ABS, подушок безпеки та інші можуть виходити з ладу, що призводить до появи помилок на панелі приладів та некоректної роботи систем автомобіля. Електропроводка. Через передчасний знос або неправильну установку проводка може перетиратися, що призводить до проблем з освітленням, склопіднімачами, центральним замком та іншими електричними системами.

Через передчасний знос або неправильну установку проводка може перетиратися, що призводить до проблем з освітленням, склопіднімачами, центральним замком та іншими електричними системами. Акумулятор. АКБ може швидко розряджатися або не тримати заряд, особливо в холодну пору року.

Підвіска

Сайлентблоки та кульові опори. Схильні до зносу через погані дороги та агресивний стиль водіння. Їх несправність призводить до погіршення керованості автомобіля.

Схильні до зносу через погані дороги та агресивний стиль водіння. Їх несправність призводить до погіршення керованості автомобіля. Амортизатори. Можуть втрачати свою ефективність через протікання масла, що призводить до погіршення керованості, особливо на нерівних дорогах.

Двигун і трансмісія

Протікання масла. Прокладки та сальники двигуна можуть зноситися передчасно, що призводить до протікання масла та пошкодження двигуна.

Прокладки та сальники двигуна можуть зноситися передчасно, що призводить до протікання масла та пошкодження двигуна. Коробка передач. Можуть виникати такі проблеми, як ривки під час перемикання, пробуксовування зчеплення або вихід з ладу електронного блоку управління.

Інші проблеми

Гальмівні колодки та диски. Вони схильні до зносу, особливо при частому гальмуванні або їзді в гірській місцевості.

Вони схильні до зносу, особливо при частому гальмуванні або їзді в гірській місцевості. Система охолодження. Вийти з ладу передчасно можуть: радіатор, термостат та водяна помпа.

Вийти з ладу передчасно можуть: радіатор, термостат та водяна помпа. Система кондиціювання. Компресор, конденсатор або випарник можуть вимагати ремонту або заміни.

Раніше ми писали, які проблемні агрегати мають автомобілі Nissan. Також механік попередив про три речі, які не можна робити з автомобілем восени.