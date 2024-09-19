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Які елементи автомобілів Renault найчастіше ламаються — відповідь механіка

19 вересня 2024 15:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Слабкі місця автомобілів Renault — ТОП-проблеми, з якими стикаються водії
Автомобілі Renault. Фото: capitalone.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Автомобілі Renault мають привабливий дизайн, водіям комфортно ними керувати. Але деякі деталі машин вимагають особливої уваги та ремонту раніше, ніж в авто інших марок.

З якими проблеми найчастіше стикаються власники Renault, написав Avtopilot.

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Електроніка та електрика

  • Датчики. Датчики двигуна, ABS, подушок безпеки та інші можуть виходити з ладу, що призводить до появи помилок на панелі приладів та некоректної роботи систем автомобіля.
  • Електропроводка. Через передчасний знос або неправильну установку проводка може перетиратися, що призводить до проблем з освітленням, склопіднімачами, центральним замком та іншими електричними системами.
  • Акумулятор. АКБ може швидко розряджатися або не тримати заряд, особливо в холодну пору року.

Підвіска

  • Сайлентблоки та кульові опори. Схильні до зносу через погані дороги та агресивний стиль водіння. Їх несправність призводить до погіршення керованості автомобіля.
  • Амортизатори. Можуть втрачати свою ефективність через протікання масла, що призводить до погіршення керованості, особливо на нерівних дорогах.

Двигун і трансмісія

  • Протікання масла. Прокладки та сальники двигуна можуть зноситися передчасно, що призводить до протікання масла та пошкодження двигуна.
  • Коробка передач. Можуть виникати такі проблеми, як ривки під час перемикання, пробуксовування зчеплення або вихід з ладу електронного блоку управління.

Інші проблеми

  • Гальмівні колодки та диски. Вони схильні до зносу, особливо при частому гальмуванні або їзді в гірській місцевості.
  • Система охолодження. Вийти з ладу передчасно можуть: радіатор, термостат та водяна помпа.
  • Система кондиціювання. Компресор, конденсатор або випарник можуть вимагати ремонту або заміни.

Раніше ми писали, які проблемні агрегати мають автомобілі Nissan. Також механік попередив про три речі, які не можна робити з автомобілем восени.

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