Renault Duster: яка модифікація кросовера створить для автовласника купу проблем

Деякі модифікації Renault Duster мають неприємні вади. Фото: m-motors.mk.ua

Минулого року найпопулярнішим новим авто в Україні став кросовер Renault Duster, якого було продано 3932 одиниць. Вітчизняні автолюбителі прихильні до цієї моделі через оптимальне співвідношення ціни та якості, втім, у неї є вади, котрі можуть призвести до дорогого ремонту.

Про це повідомив MMR.

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Проблемна коробка передач

Йдеться про Renault Duster з 4-ступінчастою гідравлічною АКПП у кросоверів з переднім приводом — DP2, з повним приводом — DP8.

Експерти зазначають, що цей вид трансмісії серйозно знижує потужність двигуна автомобіля, що негативно впливає на динаміку та витрату палива. У деяких випадках різниця у споживанні бензину може становити до 4 літрів на 100 км.

Ремонт коробки передач Renault Duster може коштувати власнику круглу суму. Принаймні СТО виставляють мінімальну ціну ремонту автоматичної трансмісії на рівні 10 тис. грн, а далі все залежатиме від масштабів поломки та складності робіт. Не виключено, що й після цього проблеми повторяться.

Недоліки АКПП DP2

Найбільша та найдокучливіша проблема цієї коробки — перегрів. АКПП працює поки не нагріється понад 90 °C. В коробці є теплообмінник, який має тримати температуру під контролем, але він занадто маленький та невдало розташований, тому постійно забивається пилом й брудом, що знижує його ефективність.

Після перегріву плиту гідроблока вигинає, соленоїди плавляться, ущільнення перестають тримати, тиск починає стрибати, після чого коробка вже не може нормально перемикати передачі.

Недоліки АКПП DP8

Окрім перегріву, поширеною проблемою є руйнування стопорного кільця пакета фрикціонів на первинному валу коробки. Зламане стопорне кільце може потягнути за собою пошкодження первинного валу, барабана та поршнів. В такому випадку вартість ремонту значно зростає.

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