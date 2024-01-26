Renault Duster: какая модификация кроссовера создаст для автовладельца кучу проблем

У некоторых модификаций Renault Duster неприятные изъяны. Фото: m-motors.mk.ua

В прошлом году самым популярным новым автомобилем в Украине стал кроссовер Renault Duster, которого было продано 3932 единицы. Отечественные автолюбители симпатизируют этой модели из-за оптимального соотношения цены и качества, впрочем, у нее есть недостатки, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.

Об этом сообщил MMR.

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Проблемная коробка передач

Речь идет о Renault Duster с 4-ступенчатой гидравлической АКПП у кроссоверов с передним приводом — DP2, с полным приводом — DP8.

Эксперты отмечают, что этот вид трансмиссии серьезно снижает мощность двигателя автомобиля, что отрицательно сказывается на динамике и расходе топлива. В некоторых случаях разница в потреблении бензина может составлять до 4 литров на 100 км.

Ремонт коробки передач Renault Duster может обойтись владельцу в круглую сумму. По крайней мере, СТО выставляют минимальную цену ремонта автоматической трансмиссии на уровне 10 тыс. грн, а дальше все будет зависеть от масштабов поломки и сложности работ. Не исключено, что и после этого проблемы повторятся.

Недостатки АКПП DP2

Самая большая и надоедливая проблема этой коробки — перегрев. АКПП работает, пока не нагреется более 90 °C. В коробке есть теплообменник, который должен держать температуру под контролем, но он слишком маленький и неудачно расположен, поэтому постоянно забивается пылью и грязью, что снижает его эффективность.

После перегрева плита гидроблока изгибается, соленоиды плавятся, уплотнения перестают держать, давление начинает прыгать, после чего коробка уже не может нормально переключать передачи.

Недостатки АКПП DP8

Кроме перегрева распространенной проблемой является разрушение стопорного кольца пакета фрикционов на первичном валу коробки. Сломанное стопорное кольцо может повлечь за собой повреждение первичного вала, барабана и поршней. В таком случае стоимость ремонта значительно возрастет.

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