Слабые места автомобилей Renault — ТОП-проблемы, с которыми сталкиваются водители

Автомобили Renault. Фото: capitalone.com

Автомобили Renault обладают привлекательным дизайном, водителям комфортно ими управлять. Но некоторые детали машин требуют особого внимания и ремонта раньше, чем у автомобилей других марок.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы Renault, написал Avtopilot.

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Электроника и электричество

Датчики. Датчики двигателя, ABS, подушек безопасности и другие могут выходить из строя, что приводит к появлению ошибок на приборной панели и некорректной работе систем автомобиля.

Датчики двигателя, ABS, подушек безопасности и другие могут выходить из строя, что приводит к появлению ошибок на приборной панели и некорректной работе систем автомобиля. Электропроводка. Из-за преждевременного износа или неправильной установки проводка может перетираться, что приводит к проблемам с освещением, стеклоподъемниками, центральным замком и другими электрическими системами.

Из-за преждевременного износа или неправильной установки проводка может перетираться, что приводит к проблемам с освещением, стеклоподъемниками, центральным замком и другими электрическими системами. Аккумулятор. АКБ может быстро разряжаться или не держать заряд, особенно в холодное время года.

Подвеска

Сайлентблоки и шаровые опоры. Склонны к износу из-за плохих дорог и агрессивного стиля вождения. Их неисправность приводит к ухудшению управляемости автомобиля.

Склонны к износу из-за плохих дорог и агрессивного стиля вождения. Их неисправность приводит к ухудшению управляемости автомобиля. Амортизаторы. Могут терять свою эффективность из-за протекания масла, что приводит к ухудшению управляемости, особенно на неровных дорогах.

Двигатель и трансмиссия

Протекание масла. Прокладки и сальники двигателя могут износиться преждевременно, что приводит к протеканию масла и повреждению двигателя.

Прокладки и сальники двигателя могут износиться преждевременно, что приводит к протеканию масла и повреждению двигателя. Коробка передач. Могут возникать такие проблемы как рывки при переключении, пробуксовка сцепления или выход из строя электронного блока управления.

Другие проблемы

Тормозные колодки и диски. Они подвержены износу, особенно при частом торможении или езде в горной местности.

Они подвержены износу, особенно при частом торможении или езде в горной местности. Система охлаждения. Выйти из строя преждевременно могут: радиатор, термостат и водяной насос.

Выйти из строя преждевременно могут: радиатор, термостат и водяной насос. Система кондиционирования. Компрессор, конденсатор или испаритель могут потребовать ремонта или замены.

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