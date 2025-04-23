Автострахування в Україні у 2025 році: ціни найдешевших полісів

Який поліс вигідніший? Фото: freepik.com

З 1 січня 2025 року в Україні законодавство зобов’язало власників транспортних засобів платити за страхові поліси більше. Скільки сьогодні коштує найдешевша автоцивілка та на які нюанси слід зважати водіям.

Про це написали Факти ICTV.

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Від чого залежить ціна

Вартість автоцивілки змінюється залежно від типу транспортного засобу та об’єму двигуна — чим більший, тим виплати вищі. Також ціна страховки відрізняється в регіонах реєстрації власника автомобіля.

Для молодих водіїв віком до 25 років та досвідчених автомобілістів старше 65 років ціни вищі через більший ризик потрапляння в ДТП.

Також на вартість автоцивілки вплинуло збільшення суми відшкодування. Якщо раніше постраждалому виплачували 320 000 грн, то тепер 500 000 грн. Ще торік страхова компанія покривала 160 000 грн на ремонт, зараз доведеться виплачувати до 250 000 грн.

Розрахунок вартості

Інфографіка: fakty.com.ua

Згідно з віртуальним калькулятором, найнижча ціна за рік для легкового автомобіля з об’ємом двигуна до 1600 см куб. водія, який мешкає в Києві, пропонує страхова компанія "Еталон" — 4173 грн, найвищу — "Княжа" — 5554 грн.

Усі автоцивілки пропонують ремонт без урахування зносу на станціях технічного обслуговування страхових компаній, а також покриття відповідальності за майно до 250 000 грн та покриття відповідальності за здоров’я до 500 000 грн.

Слід враховувати не лише вартість страховки, а й швидкість отримання виплат. За даними на основі квартального звіту МТСБУ щодо ОСЦПВ, у страховій компанії VUSO можна отримати виплати за 30 днів, у INGO — протягом 65 днів, у "Еталон" — протягом 110 днів.

Також звертайте увагу на кількість відділень страхової компанії у вашому місті. Це спростить оформлення документів та отримання виплат.

Якщо вартість збитків буде вищою за 250 000 та 500 000 грн, то різницю доведеться сплачувати водієві. Але для таких випадків можна придбати додатковий поліс добровільного страхування цивільної відповідальності, з якого будуть покриватися додаткові витрати.

Скільки заплатили водії

У першому кварталі 2025 року українські автовласники уклали понад 1 500 000 внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності (ОСЦПВ). Що на 8,83% менше порівняно з січнем-березнем 2024 року, повідомив Укравтопром.

Водночас загальна сума страхових платежів за договорами ОСЦПВ перевищила 4 500 000 000 грн, що на 114,81% більше, ніж за аналогічний період торік.

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