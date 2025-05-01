Какую ошибку признали мировые автопроизводители и пообещали исправиться

Интерьер Subaru Forester 2025 года. Фото: centennialsubaru.com

Большинство владельцев новых автомобилей, особенно выпущенных в 2022-20224 годах, жалуются на то, что с приборных панелей практически исчезли все физические кнопки управления, которые заменили сенсорные экраны. Это создает неудобства водителям и делает езду опасной из-за распыления внимания за рулем.

Как автомобильные корпорации возвращают кнопки, написал Motor Biscuit.

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Сдалась даже Tesla

Представители Volkswagen заявили, что чрезмерная экраноцентричность их автомобилей была ошибкой, из которой они извлекли урок. Новые модели уже имеют меньший центральный монитор и физические кнопки, что вызвало положительные отзывы потребителей.

"Мы никогда больше не сделаем этой ошибки. Больше никаких догадок. Есть обратная связь, она реальна, и людям это нравится", — заявил изданию Autocar главный дизайнер Volkswagen Андреас Миндт.

Даже Tesla, компания, известная тем, что все элементы управления осуществлялись через монитор, отступает. Последняя Model Y имеет кнопки для часто используемых элементов управления.

Возвращение кнопок

Ведущий дизайнер Hyundai Саймон Лоасби сообщил журналистам, что все автомобили Hyundai 2025 и 2026 модельных лет будут иметь центральный медиа-экран для GPS, музыки и других настроек, но повседневными элементами управления водителей будут кнопки. Это связано с соображениями безопасности.

"Наша философия заключается в том, чтобы водитель не отводил взгляд от дороги, а руки — от руля", — сказал он.

Автомобили Subaru всегда имели небольшие экраны, впрочем, в моделях 2025 года многие функции водителя спрятаны в экране. Но Outback 2026 года вернулся к истокам: вместо большого экрана, который занимал около 90% приборной панели, новая модель имеет меньший монитор в верхней части приборной панели, а остальные элементы управления составляют физические кнопки, циферблаты и ручки.

В интерьере Subaru Forester 2025 года присутствует большой сенсорный экран (на фото). Возможно, изменения в дизайне салона этого кроссовера произойдут уже в 2026 модельном году.

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