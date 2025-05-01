Какую ошибку признали мировые автопроизводители и пообещали исправиться

Мировые автопроизводители признали ошибку и обещают исправиться
Большинство владельцев новых автомобилей, особенно выпущенных в 2022-20224 годах, жалуются на то, что с приборных панелей практически исчезли все физические кнопки управления, которые заменили сенсорные экраны. Это создает неудобства водителям и делает езду опасной из-за распыления внимания за рулем.
Как автомобильные корпорации возвращают кнопки, написал Motor Biscuit.
Сдалась даже Tesla
Представители Volkswagen заявили, что чрезмерная экраноцентричность их автомобилей была ошибкой, из которой они извлекли урок. Новые модели уже имеют меньший центральный монитор и физические кнопки, что вызвало положительные отзывы потребителей.
"Мы никогда больше не сделаем этой ошибки. Больше никаких догадок. Есть обратная связь, она реальна, и людям это нравится", — заявил изданию Autocar главный дизайнер Volkswagen Андреас Миндт.
Даже Tesla, компания, известная тем, что все элементы управления осуществлялись через монитор, отступает. Последняя Model Y имеет кнопки для часто используемых элементов управления.
Возвращение кнопок
Ведущий дизайнер Hyundai Саймон Лоасби сообщил журналистам, что все автомобили Hyundai 2025 и 2026 модельных лет будут иметь центральный медиа-экран для GPS, музыки и других настроек, но повседневными элементами управления водителей будут кнопки. Это связано с соображениями безопасности.
"Наша философия заключается в том, чтобы водитель не отводил взгляд от дороги, а руки — от руля", — сказал он.
Автомобили Subaru всегда имели небольшие экраны, впрочем, в моделях 2025 года многие функции водителя спрятаны в экране. Но Outback 2026 года вернулся к истокам: вместо большого экрана, который занимал около 90% приборной панели, новая модель имеет меньший монитор в верхней части приборной панели, а остальные элементы управления составляют физические кнопки, циферблаты и ручки.
В интерьере Subaru Forester 2025 года присутствует большой сенсорный экран (на фото). Возможно, изменения в дизайне салона этого кроссовера произойдут уже в 2026 модельном году.
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