Конец эпохи: оно было в каждом авто, но исчезает навсегда

Панель автомобиля. Фото: freepik.com

Повседневная жизнь водителей меняется навсегда благодаря технологическому прогрессу. Плохая новость для тех, кто имеет привычку включать радио, как только садится за руль, ведь старый добрый гаджет уступает место интегрированным цифровым системам.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

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Эволюция системы

Старое доброе радио, когда-то необходимое для прослушивания музыки или получения новостей в дороге, постепенно уходит в прошлое. Причем изменение не ограничивается аудиофункциями. Радио уже не является простым физическим устройством, а цифровой и интеллектуальной системой.

Теперь радио выходит далеко за рамки FM-станций, предлагая потоковую передачу и подключенные приложения, такие как Waze, Google Assistant, Apple CarPlay или Android Auto.

Эти достижения полностью изменили аудиосистему автомобиля. На экране расположены не только элементы управления музыкой, но и настройки параметров автомобиля, отображение информации о дорожном движении в режиме реального времени.

Гаджеты в автомобилях

Современные модели предлагают широкий спектр инноваций, которые упрощают автономное управление. Среди этих новых функций есть:

помощь в запуске двигателя;

электрический тормоз;

камера заднего вида;

радар;

помощь при парковке.

Центральный сенсорный экран позволяет управлять GPS, телефонными звонками и даже кондиционером, что делает управление автомобилем более интуитивным.

Хотя и не всем водителям это нравится, но физические кнопки уступают место интерфейсу, немного похожим на тот, что есть в смартфонах.

Этот переход может вызвать некоторую грусть у тех, кто ценил простоту радиоприемников. Впрочем, часто невозможно сохранить старые привычки на новых автомобилях.

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