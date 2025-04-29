Кінець епохи: воно було у кожному авто, але зникає назавжди

Панель автомобіля. Фото: freepik.com

Повсякденне життя водіїв змінюється назавжди завдяки технологічному прогресу. Погана новина для тих, хто має звичку вмикати радіо, щойно сідає за кермо, адже старий добрий гаджет поступається місцем інтегрованим цифровим системам.

Про це написав Lʼautomobiliste.

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Еволюція системи

Старе добре радіо, колись необхідне для прослуховування музики чи отримання новин у дорозі, поступово відходить у минуле. Причому зміна не обмежується аудіофункціями. Радіо вже не є простим фізичним пристроєм, а цифровою та інтелектуальною системою.

Тепер радіо виходить далеко за рамки FM-станцій, пропонуючи потокове передавання та підключені додатки, такі як Waze, Google Assistant, Apple CarPlay або Android Auto.

Ці досягнення повністю змінили аудіосистему автомобіля. На екрані розташовані не лише елементи керування музикою, а й налаштування параметрів автомобіля, відображання інформації про дорожній рух у режимі реального часу.

Гаджети в автомобілях

Сучасні моделі пропонують широкий спектр інновацій, які спрощують автономне керування. Серед цих нових функцій є:

допомога у запуску двигуна;

електричне гальмо;

камера заднього виду;

радар;

допомога при паркуванні.

Центральний сенсорний екран дозволяє керувати GPS, телефонними дзвінками та навіть кондиціонером, що робить керування автомобілем інтуїтивнішим.

Хоч й не усім водіям це подобається, але фізичні кнопки поступаються місцем інтерфейсу, трохи схожим на той, що є у смартфонах.

Цей перехід може викликати певний смуток у тих, хто цінував простоту радіоприймачів. Втім, часто неможливо зберегти старі звички на нових автомобілях.

Раніше ми писали, чому нова марка дешевих авто оснащена ручними склопідіймачами. Також компанія Audi шокувала своїх шанувальників новим електромобілем.