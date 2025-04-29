Чому нова марка дешевих авто оснащена ручними склопідіймачами

Slate Truck. Фото: Slate

Космічна вартість нових електромобілів, попри намагання китайських виробників, досі залишається чи не найбільшим гальмом розвитку галузі. Новий компактний електричний пікап/позашляховик Slate Truck задумувався як одне з розв’язань цінової проблеми, але все виявилося не так просто.

Про це написав Autokult.

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Зворотний бік дешевизни

Американський стартап, який частково фінансує генеральний директор Amazon Джефф Безос, ставить на меті революцію на авторинку, пропонуючи клієнтам простий та дешевий електромобіль. За словами гендиректора компанії Кріса Бармана, Slate був створений, щоб дати владу споживачам, яких ігнорувала автомобільна промисловість.

Очікується, що Slate Truck коштуватиме 20 000 доларів після врахування федеральних податкових пільг для електромобілів. Втім, низька ціна не виникає на порожньому місці. Комплектація автомобіля мінімальна: базова версія не має навіть електросклопідіймачів та динаміків. Також відсутня елементарна мультимедіа у розрахунку, що у всіх водіїв й так є свої власні смартфони.

Буде використаний один електродвигун, встановлений на задній осі, потужністю 201 к.с. На вибір буде два пакети акумуляторів: базовий на 52,7 кВт-год та опціональний на 84,3 кВт-год. Початковий запас ходу становить лише 240 км. Вага електромобіля становить близько 1600 кг, а буксирувальна здатність — лише 545 кг, що дуже мало для пікапа.

Авто має модульну конструкцію, отже, клієнт за бажання та за додаткові кошти зможе перетворити двомісний пікап на дворядний позашляховик. При цьому авто доступне лише в одному кольорі — сірому.

Великі плани

Slate розраховує виробляти електромобіль в США та продавати щороку 150 000 примірників, але поки що не оголосила місце розташування заводу.

Електромобіль реалізуватиметься напряму, без використання дилерської мережі. Втім, місцеві сервісні центри створити доведеться.

Звичайно, проєкт викликає багато запитань. Адже навіть за підтримки таких людей, як Джефф Безос, запустити автомобіль у виробництво буде величезною проблемою. Незабаром федеральні податкові пільги для електромобілів закінчуються, тому ціна у 20 000 доларів може стати непіднімною для виробника.

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