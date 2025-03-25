Від чого залежить висока ціна ремонту електромобілів

Ремонт електромобіля. Фото: westsideauto.com.au

Зі збільшенням кількості проданих електромобілів у світі зростає й кількість потенційного клопоту. Однією з найбільших проблем є висока вартість ремонту автомобілів з нульовим викидом.

Про це написав Auto Swiat.

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Різниця у вартості

Дослідження Асоціації німецьких страховиків (GDV) показує, що витрати на ремонт електромобілів вищі на 30-35%, ніж для автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Але це все ще відносно невелика проблема порівняно з гібридами, які підключаються до мережі. Їхній ремонт може обійтися на 50% дорожче.

Експерти асоціації DEKRA дивиться на речі не в таких темних тонах. Вони проаналізували понад 200 000 оцінок та збитків й виявили, що середні витрати на ремонт електричних моделей лише на 10% вищі порівняно з автомобілями з ДВЗ. Хоча й це досить велика розбіжність.

Причини високої ціни

Однією з причин є те, що високовольтна технологія, яка використовується в електромобілях, ще не набула масового поширення. Це означає навчання співробітників майстерень та інвестування значних ресурсів у нові інструменти та заходи безпеки. З цієї причини багато авторемонтних компаній навіть не намагаються розширити свій бізнес, включивши в нього обслуговування та ремонт електричних моделей, а ті, що це роблять, просто завищують ціни.

Також в електрокарах навіть незначні пошкодження можуть призвести до повної втрати агрегату. Наприклад, акумулятори часто не ремонтують, а замінюють цілком. Німецькі ЗМІ наводять такий приклад. Якщо під час аварії спрацює подушка безпеки, деякі виробники вимагають заміни всього акумулятора, навіть якщо він не пошкоджений. З акумулятором вартістю до 15 000 доларів або навіть більше, ремонт часто стає нерентабельним.

Раніше ми писали, чому падають ціни на вживані електромобілі. Також експерти пояснили, які додаткові витрати після купівлі електрокара.