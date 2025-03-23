Ціни на вживані електрокари стрімко падають — до чого тут Tesla

Продаж вживаних електрокарів. Фото: bloomberg.com

Згідно з дослідженням iSeeCars.com, середня ціна на вживаний електромобіль впала на 15,1% порівняно з минулим роком. Серед моделей перший в рейтингу Porsche Taycan, зі зниженням ціни на 26,5%, але беззаперечним лідером демпінгу серед брендів є Tesla, автомобілі якої подешевшали на 13,6%.

Про це повідомив Motor1.

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Найвище падіння

Найбільше втратив Porsche Taycan — у середньому понад 26 000 доларів США порівняно з цінами минулого року. Гібрид BMW 5 серії посідає друге місце з падінням на 16,2%. Такий самий відсоток від ціни втратила застаріла Tesla Model S, а Tesla Model Y подешевшала на 15,9%.

При цьому саме Tesla тримає першість за падінням цін серед брендів, в середньому на 13,6%. iSeeCars.com вказує на старіння лінійки продуктів та падіння попиту. Також поведінка генерального директора компанії Ілона Маска може бути пов’язані з цим.

Бренди з найбільшим падінням цін на вживані автомобілі протягом року

Tesla : -5013 доларів (-13,6%);

: -5013 доларів (-13,6%); Maserati : -5208 доларів (-10,6%);

: -5208 доларів (-10,6%); Chrysler: -2058 доларів (-7,6%).

Хто тримає ціну

Згідно з iSeeCars.com, ціни вживаних гібридів та автомобілів з ДВЗ залишилася в основному стабільними. За словами виконавчого аналітика iSeeCars Карла Брауера, це пов’язано з загрозами тарифів. Якщо ціни на нові автомобілі зростуть, вартість вживаних автомобілів також підскочить.

"На ринку вживаних автомобілів нелегко знайти вигідну пропозицію. Якщо електромобіль може задовольнити ваші особисті транспортні потреби, більшість вживаних моделей суттєво впала в ціні за останній рік, особливо порівняно з бензиновими та гібридними моделями", — підсумував Брауер.

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