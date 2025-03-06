Cybertruck не допомагають навіть величезні знижки — чому провалюються продажі

Tesla Cybertruck. Фото: motortrend.com

Найсуперечливіший автомобіль каліфорнійського виробника — Tesla Cybertruck — зараз не продається, попри значну знижку від 4000 до 6000 доларів. І генеральний директор Ілон Маск може мати до цього причетність.

Про це написав Motor Biscuit.

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Електричний пікап має справжню армію затятих прихильників, але велика кількість Cybertruck все одно залишається на складах.

Tesla пропонує значні знижки на свої пікапи: на базову серію — колосальні 6000 доларів, на стандартну комплектацію з подвійним приводом — 4000 доларів.

З усім тим, з початковою ціною близько 82 000 доларів, знижки не здаються великим стимулом. Все це вказує на те, що Cybertruck просто не продається так, як передбачав автовиробник.

При цьому ходять чутки про припинення стимулювання купівлі електрокарів збоку уряду в розмірі 7500 доларів. Втрата цієї пільги може спонукати покупців електромобілів розглядати альтернативи, наприклад, підзарядні гібриди (PHEV).

Поведінка Маска викликала протести

Відомі недоліки Cybertruck — це один бік медалі. Інший фактор — поведінка ексцентричного генерального директора компанії Ілона Маска. Його відоме привітання в день інавгурації Дональда Трампа та вплив на роботу уряду викликали протести в США.

Активісти підняли хвилю негативну навколо транспортних засобів, щоб вплинути на Маска. А одна студентська група в Каліфорнії дійшла до того, що погрожувала місцевим власникам Tesla "фізичними пошкодженнями". Таким чином, клієнти двічі подумають, перш ніж витратити близько 80 000 доларів на базовий Cybertruck.

Раніше повідомлялося, що Tesla пропонує виправляти недоліки Cybertruck скотчем. Також ми писали, чому Tesla Cybertruck розвалюється на швидкості 110 км/год.