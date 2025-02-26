Завдяки Ілону Маску Tesla провалює продаж електрокарів в Європі

Ілон Маск. Фото: Reuters

У січні продажі електромобілів Tesla на європейському ринку впали на 45%, при цьому реалізація електрокарів в цілому зросла на 37%. Основними причинами невдачі американського бренду є низькі запаси нової Model Y та роздратування потенційних клієнтів суперечливими політичними заявами Ілона Маска.

Про це написав Autoevolution.

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Невтішна статистика

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, Tesla зареєструвала у січні 2025 року в Європі 9 945 електромобілів, порівняно з 18 161 одиниця торік. Водночас загальні продажі електрокарів зросли на 37%, причому значний плюс спостерігався в Німеччині та Великій Британії.

Tesla зареєструвала лише 1277 нових автомобілів у Німеччині, що є найгіршим місячним результатом з липня 2021 року. Продажі у Франції, іншому великому ринку, впали на 63% (гірший результат з серпня 2022 року). Водночас у Великій Британії клієнти вперше купили більше електромобілів BYD, ніж Tesla.

Причини бойкоту

Річ у тім, що оновлена Model Y ще не досягла пікового рівня виробництва. У зв’язку зі збільшенням продажів наприкінці 2024 року запаси моделі фактично вичерпалися, а нові завози ще не розпочалися. Оскільки Model Y є наймасовішою у Tesla, це вплине на результати усього першого кварталу.

Втім, люди частіше пов'язують слабкі продажі Tesla в Європі з суперечливою персоною гендиректора компанії Ілона Маска. Після підтримки ультраправих політиків у Німеччині та Великій Британії популярність Ілона Маска в цих країнах різко знизилася.

Опитування YouGov, проведене в Німеччині та Великобританії в середині січня показало, що майже 80% німців та британців мають несприятливу думку про американського мільярдера. Також багато людей хвалилися в соціальних мережах тим, що продають свої Tesla й купують інші марки, навіть якщо вони гірші за попереднє авто.

Раніше повідомлялося, що власників електрокарів Tesla переслідують в США через Ілона Маска. Також ми писали, чому Cybertruck розвалюється на швидкості 110 км/год.