Благодаря Илону Маску Tesla проваливает продажи электрокаров в Европе

Илон Маск. Фото: Reuters

В январе продажи электромобилей Tesla на европейском рынке упали на 45%, при этом реализация электрокаров в целом выросла на 37%. Основными причинами неудачи американского бренда являются низкие запасы новой Model Y и раздражение потенциальных клиентов противоречивыми политическими заявлениями Илона Маска.

Об этом написал Autoevolution.

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Неутешительная статистика

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, Tesla зарегистрировала в январе 2025 года в Европе 9 945 электромобилей, по сравнению с 18 161 единицей в прошлом году. При этом общие продажи электрокаров выросли на 37%, причем значительный плюс наблюдался в Германии и Великобритании.

Tesla зарегистрировала лишь 1277 новых автомобилей в Германии, что является худшим месячным результатом с июля 2021 года. Продажи во Франции, другом крупном рынке, упали на 63% (худший результат с августа 2022 года). В то же время в Великобритании клиенты впервые купили больше электромобилей BYD, чем Tesla.

Причины бойкота

Дело в том, что обновленная Model Y еще не достигла пикового уровня производства. В связи с увеличением продаж в конце 2024 года запасы модели фактически исчерпались, а новые завозы еще не начались. Поскольку Model Y является самой массовой у Tesla, это повлияет на результаты всего первого квартала.

Впрочем, люди чаще связывают слабые продажи Tesla в Европе с противоречивой персоной гендиректора компании Илона Маска. После поддержки ультраправых политиков в Германии и Великобритании популярность Илона Маска в этих странах резко снизилась.

Опрос YouGov, проведенный в Германии и Великобритании в середине января показал, что почти 80% немцев и британцев имеют неблагоприятное мнение об американском миллиардере. Также многие люди хвастались в социальных сетях тем, что продают свои Tesla и покупают другие марки, даже если они хуже предыдущего авто.

Ранее сообщалось, что владельцев электрокаров Tesla в США преследуют из-за Илона Маска. Также мы писали, почему Cybertruck разваливается на скорости 110 км/ч.