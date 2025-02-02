Почему владельцев Tesla преследуют — влияние Маска на репутацию электрокаров

Tesla Cybertruck. Фото: capitalone.com

Несмотря на то, что Tesla была мишенью нападок в течение многих лет, похоже, что ее дела ухудшаются, ведь гендиректор компании Илон Маск в последнее время сделал много скандальных действий и заявлений. В дополнение он стал одним из ближайших соратников президента США Дональда Трампа, чья фигура также вызывает определенные разногласия.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Это поставило клиентов Tesla в затруднительное положение. Например, один из членов член Клуба владельцев Tesla Cybertruck недавно рассказал, что стал жертвой "преступления на почве ненависти". Несколько человек поделились историями о том, как им порезали шины. Другие вспоминали, что агрессивные водители их ругали прямо на дороге.

Фото: caranddriver.com

Странная персонификация

Недавно владелица Cybertruck пожаловалась, что ей надоело, когда люди ее преследуют. Она утверждала, что "широкая общественность считает мой грузовик политическим заявлением", поэтому они срывали на нем свой гнев. "Это как будто вождение Cybertruck делает меня мишенью для мыслей взрослых людей о Маске", — отметила владелица электрического пикапа.

Ранее мы писали, что Tesla уже не самый дорогой автобренд мира. Также сообщалось, что на инаугурации Трампа Маск показал жест, напоминающий Sieg Heil.