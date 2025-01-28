В Польше назревает бойкот электромобилей Tesla

Tesla Model S Plaid и Model 3 в Варшаве. Фото: flickr.com/GaborWnuk

Министр правительства Польши призвал к бойкоту автомобилей Tesla после того, как гендиректор и председатель правления американской электромобильной компании Илон Маск во время митинга ультраправой немецкой партии AfD по видеосвязи заявил, что "слишком много внимания уделяется прошлой вине". Очевидно, что он имел в виду зверства нацистов во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил Bloomberg.

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Реакция на заявления Маска

Комментарии Маска на политическом митинге партии "Альтернатива для Германии" вызвали резкую критику в Германии со стороны Социал-демократов и крупнейшего профсоюза страны.

Также их негативно восприняли в Польше, где мировые лидеры чествовали 80 годовщину освобождения лагеря смерти Аушвиц. Напомним, что в этом концлагере погибли около 6 000 000 поляков, половина из которых были евреями, после того, как немецкие войска вторглись в страну после 1939 года.

"Возможно, мистер Маск с его миллиардами не чувствует угрозы. Но каждый нормальный человек, который живет в центре Европы и помнит то, что было 80 лет назад, не может смотреть равнодушно. Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla", — подчеркнул министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас в интервью радио Tok FM.

Стимулирование электротранспорта

В феврале в Польше запускают новый правительственный план по стимулированию покупки электромобилей в Польше, который может принести пользу также и Tesla. Он предусматривает 40 000 злотых (9958 долларов) субсидии на покупку индивидуальных автомобилей.

По данным Samar Research Institute, Tesla была самым популярным брендом электромобилей в Польше. В прошлом году было продано более 4400 автомобилей. По всей стране компания имеет пять выставочных залов и 15 пунктов зарядки.

Ранее Tesla опустилась в рейтинге самых дорогих автобрендов мира 2025 года с первого места на четвертое. Также эксперты назвали самые распространенные проблемы подержанных Tesla Model Y.