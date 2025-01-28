В Польщі назріває бойкот електромобілів Tesla

Tesla Model S Plaid та Model 3 у Варшаві. Фото: flickr.com/GaborWnuk

Міністр уряду Польщі закликав до бойкоту автомобілів Tesla після того, як гендиректор та голова правління американської електромобільної компанії Ілон Маск під час мітингу ультраправої німецької партії AfD по відеозв’язку заявив, що "занадто багато уваги приділяється минулій провині". Очевидно, що він мав на увазі звірства нацистів під час Другої світової війни.

Про це повідомив Bloomberg.

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Реакція на заяви Маска

Коментарі Маска на політичному мітингу партії "Альтернатива для Німеччини" викликали різку критику в Німеччині збоку Соціал-демократів та найбільшої профспілки країни.

Також їх негативно сприйняли в Польщі, де світові лідери вшановували 80 річницю визволення табору смерті Аушвіц. Нагадаємо, що в цьому концтаборі загинули близько 6 000 000 поляків, половина з яких були євреями, після того, як німецькі війська вдерлися в країну після 1939 року.

"Можливо, містер Маск з його мільярдами не відчуває загрози. Але кожна нормальна людина, яка живе в центрі Європи й пам'ятає те, що було 80 років тому, не може дивитися байдуже. Жоден нормальний поляк більше не повинен купувати Tesla", — підкреслив міністр спорту та туризму Польщі Славомір Нітрас в інтерв’ю радіо Tok FM.

Стимулювання електротранспорту

У лютому в Польщі запускають новий урядовий план щодо стимулювання купівлі електромобілів у Польщі, який може принести користь також й Tesla. Він передбачає 40 000 злотих (9958 доларів) субсидії на купівлю індивідуальних автомобілів.

За даними Samar Research Institute, Tesla була найпопулярнішим брендом електромобілів у Польщі. Торік було продано понад 4400 автомобілів. По всій країні компанія має п’ять виставкових залів та 15 пунктів заряджання.

Раніше Tesla опустилася у рейтингу найдорожчих автобрендів світу 2025 з першого місця на четверте. Також експерти назвали найпоширеніші проблеми вживаних Tesla Model Y.