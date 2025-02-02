Чому власників Tesla переслідують — вплив Маска на репутацію електрокарів

Tesla Cybertruck. Фото: capitalone.com

Попри те, що Tesla була мішенню нападок протягом багатьох років, схоже, що її справи погіршуються, адже гендиректор компанії Ілон Маск останнім часом зробив багато скандальних дій та заяв. На додачу він став одним із найближчих соратників президента США Дональда Трампа, чия постать також викликає певні розбіжності.

Про це повідомив Cars Coops.

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Ризик вандалізму

Це поставило клієнтів Tesla у скрутне становище. Наприклад, один із членів Клубу власників Tesla Cybertruck нещодавно розповів, що став жертвою "злочину на ґрунті ненависті". Декілька людей поділилися історіями про те, як їм порізали шини. Інші згадували, що агресивні водії їх лаяли прямо на дорозі.

Фото: caranddriver.com

Дивна персоніфікація

Нещодавно власниця Cybertruck поскаржилася, що їй набридло, коли люди її переслідують. Вона стверджувала, що "широка громадськість вважає мою вантажівку політичною заявою", тож вони зривали на ній свій гнів. "Це ніби водіння Cybertruck робить мене мішенню для думок дорослих людей про Маска", — зазначила власниця електричного пікапа.

Раніше ми писали, що Tesla вже не найдорожчий автобренд світу. Також повідомлялося, що на інавгурації Трампа Маск показав жест, що нагадує Sieg Heil.