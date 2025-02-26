От Tesla Cybertruck на ходу отваливаются тяжелые детали

Tesla Cybertruck. Фото: caranddriver.com

Тяжелые металлические панели кузова Tesla Cybertruck отрываются от пикапа во время скоростной езды. С этой опасной ситуацией для других участников дорожного движения столкнулись несколько владельцев футуристического автомобиля.

Об этом написал Infocar.

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Прочность преувеличена

Один из владельцев Tesla Cybertruck из Мичигана сообщил, что при движении со скоростью около 110 км/ч большая боковая декоративная накладка длиной примерно 2,7 метра оторвалась и улетела в поток машин позади.

Этот инцидент не является единичным. Издание Road&Track зафиксировало еще несколько таких случаев, и по крайней мере две официальные жалобы уже поданы в Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

На автомобильных форумах Cybertruck назвали "передвижным дверным упором", а заявления Tesla о надежности — преувеличением. Проблема явно требует немедленного решения со стороны автопроизводителя.

Сервис и отзыв

Один из пострадавших владельцев Tesla из Иллинойса обратился в сервисный центр с просьбой заменить панель, чтобы избежать повторения ситуации. Однако компания отказала, заявив, что замена возможна только после отрыва панели. Это вызвало возмущение клиентов, которые ожидают от производителя большей ответственности.

Проблемы с качеством сборки касаются не только Cybertruck. Ранее NHTSA выявило дефекты в передней подвеске почти 75 000 автомобилей различных моделей Tesla.

Несмотря на семь официальных отзывов Tesla в течение года с момента запуска Cybertruck, проблемы остаются. Поэтому водителей призывают избегать близкого соседства с этим пикапом на дорогах.

Ранее мы писали, почему Tesla Cybertruck захватывает сайты подержанных автомобилей. Также сообщалось, что в Китае Tesla судится с недовольными клиентами, которые осмелились публично критиковать электромобиль, и отсуживает у них десятки тысяч долларов.