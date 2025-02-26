От Tesla Cybertruck на ходу отваливаются тяжелые детали

Почему Tesla Cybertruck разваливается на скорости 110 км/ч
Тяжелые металлические панели кузова Tesla Cybertruck отрываются от пикапа во время скоростной езды. С этой опасной ситуацией для других участников дорожного движения столкнулись несколько владельцев футуристического автомобиля.
Об этом написал Infocar.
Прочность преувеличена
Один из владельцев Tesla Cybertruck из Мичигана сообщил, что при движении со скоростью около 110 км/ч большая боковая декоративная накладка длиной примерно 2,7 метра оторвалась и улетела в поток машин позади.
Этот инцидент не является единичным. Издание Road&Track зафиксировало еще несколько таких случаев, и по крайней мере две официальные жалобы уже поданы в Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).
На автомобильных форумах Cybertruck назвали "передвижным дверным упором", а заявления Tesla о надежности — преувеличением. Проблема явно требует немедленного решения со стороны автопроизводителя.
Сервис и отзыв
Один из пострадавших владельцев Tesla из Иллинойса обратился в сервисный центр с просьбой заменить панель, чтобы избежать повторения ситуации. Однако компания отказала, заявив, что замена возможна только после отрыва панели. Это вызвало возмущение клиентов, которые ожидают от производителя большей ответственности.
Проблемы с качеством сборки касаются не только Cybertruck. Ранее NHTSA выявило дефекты в передней подвеске почти 75 000 автомобилей различных моделей Tesla.
Несмотря на семь официальных отзывов Tesla в течение года с момента запуска Cybertruck, проблемы остаются. Поэтому водителей призывают избегать близкого соседства с этим пикапом на дорогах.
Ранее мы писали, почему Tesla Cybertruck захватывает сайты подержанных автомобилей. Также сообщалось, что в Китае Tesla судится с недовольными клиентами, которые осмелились публично критиковать электромобиль, и отсуживает у них десятки тысяч долларов.
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