Автопилот Cybertruck врезался в уличный фонарь — водитель поблагодарил Tesla

Soooooo my @Tesla @cybertruck crashed into a curb and then a light post on v13.2.4.



Спасибо @Tesla за разработку лучшей в мире пассивной безопасности. Я ушел без единой царапины.



Не удалось выехать из заканчивающейся полосы (слева от меня никого не было) и сделал... pic.twitter.com/vpT4AGz8jZ