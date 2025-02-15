Автопилот Cybertruck врезался в уличный фонарь — водитель поблагодарил Tesla

Разбитый Tesla Cybertruck. Фото: X

Житель американской Флориды Джонатан Челлинджер рассказал в соцсети X об аварии с участием его Tesla Cybertruck. Пикап сначала врезался в бордюр, а затем в уличный фонарь, находясь в автономном режиме под управлением функции Tesla FSD v13.2.4.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Что случилось

"Он не смог выехать из полосы, которая заканчивалась (слева от меня никого не было), и не пытался замедлить или повернуть, пока не врезался в бордюр. Очевидно, большая ошибка с моей стороны", — написал Челлинджер, призвав быть бдительными даже при использовании функций автопилота.

Интересно, что генеральный директор Tesla Илон Маск неоднократно восхвалял FSD v13.2.4 и называл ее важным шагом к достижению "автономного вождения без присмотра" до конца года. Вероятно, Маск несколько поспешил.

Soooooo my @Tesla @cybertruck crashed into a curb and then a light post on v13.2.4.



Спасибо @Tesla за разработку лучшей в мире пассивной безопасности. Я ушел без единой царапины.



Не удалось выехать из заканчивающейся полосы (слева от меня никого не было) и сделал... pic.twitter.com/vpT4AGz8jZ - Джонатан Челлинджер (@MrChallinger) 9 февраля 2025 г.

Спасибо, Тесла

Так или иначе, но Челлинджер поблагодарил Tesla "за разработку лучшей пассивной безопасности в мире", ведь водитель вышел из инцидента без единой царапины.

Конечно, у пользователей в сети было меньше понимания. "Этот парень покупает электрический бак, который сам разбивается, и благодарит Tesla за этот опыт", — ответил один комментатор на X.

Другой комментатор был недоволен автономным управлением: "Мне нравится Tesla, но это недопустимо, так как система должна распознавать бордюр, уличный фонарь и реагировать соответственно".

Ранее мы писали, почему Tesla Cybertruck захватывает сайты подержанных автомобилей. Также рассказывали, как Cybertruck переоценил свои внедорожные возможности и в очередной раз оконфузился.