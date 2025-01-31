Почему Tesla Cybertruck не продается даже за более низкую цену

Tesla Cybertruck. Фото: caranddriver.com

После мощного старта, который сопровождался огромным ажиотажем, Tesla Cybertruck теряет свою привлекательность. Резкое падение спроса на электромобиль с футуристическим дизайном произошло из-за большой конкуренции в сегменте пикапов, технических проблем машины и неоднозначной фигуры Илона Маска.

Об этом написал Lʼautomobiliste.

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Бодрое начало

После выхода на рынок Cybertruck сразу стал хитом продаж электрических пикапов в США во втором квартале 2023 года. Он даже занял третье место среди самых продаваемых электромобилей в третьем квартале того же года, обойдя конкурентов в категории авто стоимостью более 100 000 долларов.

Впрочем, этот энтузиазм был обусловлен полным портфелем предварительных заказов, который поднял пик продаж в июле, когда было реализовано 5546 единиц электрического пикапа. Эксперты считают, что всплеск был скорее вопросом управления заказами, чем сохранением высокого спроса.

Уже не интересно

Несмотря на перспективное начало, интерес к Cybertruck стремительно падает. Среднее время для продажи подержанной модели увеличилось с 27 дней в мае до 75 дней в декабре 2024 года, что четко свидетельствует о том, что спрос исчезает.

Резкое падение цены на подержанный Cybertruck побуждает Tesla пересмотреть стоимость нового автомобиля. При средней цене около 106 845 долларов, некоторые модели сегодня продаются меньше чем за 83 000 долларов.

Что произошло

Cybertruck сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, GMC Hummer EV и Chevrolet Silverado EV. Эти транспортные средства соревнуются не только своими характеристиками, но и внешним видом, который американские потребители часто считают классическим.

Подрывают репутацию пикапа и чисто технические проблемы, с которыми постоянно сталкиваются владельцы Cybertruck.

В дополнение к этому, противоречивый имидж Илона Маска может стать серьезной проблемой. Его поддержка Дональда Трампа и некоторые публичные действия и заявления вероятно, охладила некоторых клиентов, которые осторожно относились к смелому дизайну Cybertruck.

Ранее мы писали, что в Польше назревает бойкот автомобилей Tesla. Также рассказывали, как Tesla хотела 3000 долларов за ремонт Cybertruck, но владелец справился самостоятельно за 25.