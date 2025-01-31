Чому Tesla Cybertruck не продається навіть за нижчу ціну

Tesla Cybertruck. Фото: caranddriver.com

Після потужного старту, який супроводжувався величезним ажіотажем, Tesla Cybertruck втрачає свою привабливість. Різке падіння попиту на електромобіль з футуристичним дизайном стався через велику конкуренцію в сегменті пікапів, технічні проблеми машини та неоднозначної постаті Ілона Маска.

Про це написав Lʼautomobiliste.

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Жвавий початок

Після виходу на ринок Cybertruck одразу став хітом продажів електричних пікапів у США у другому кварталі 2023 року. Він навіть посів третє місце серед найбільш продаваних електромобілів у третьому кварталі того ж року, обійшовши конкурентів у категорії авто вартістю понад 100 000 доларів.

Втім, цей ентузіазм був зумовлений повним портфелем попередніх замовлень, який підняв пік продажів у липні, коли було реалізовано 5546 одиниць електричного пікапа. Експерти вважають, що сплеск був радше питанням управління замовленнями, ніж збереженням високого попиту.

Вже не цікаво

Попри перспективний початок, інтерес до Cybertruck стрімко падає. Середній час для продажу вживаної моделі збільшився з 27 днів у травні до 75 днів у грудні 2024 року, що чітко свідчить про те, що попит зникає.

Різке падіння ціни на вживаний Cybertruck спонукає Tesla переглянути вартість нового автомобіля. При середній ціні близько 106 845 доларів, деякі моделі сьогодні продаються менше як за 83 000 доларів.

Що сталося

Cybertruck стикається з жорсткою конкуренцією збоку Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, GMC Hummer EV та Chevrolet Silverado EV. Ці транспортні засоби змагаються не лише своїми характеристиками, але й зовнішнім виглядом, який американські споживачі часто вважають класичним.

Псують репутацію пікапа й суто технічні проблеми, з якими постійно стикаються власники Cybertruck.

На додаток до цього, суперечливий імідж Ілона Маска може стати серйозною проблемою. Його підтримка Дональда Трампа та деякі публічні дії та заяви ймовірно, охолодила деяких клієнтів, які обережно ставилися до сміливого дизайну Cybertruck.

Раніше ми писали, що в Польщі назріває бойкот автомобілів Tesla. Також розповідали, як Tesla хотіла 3000 доларів за ремонт Cybertruck, але власник впорався самотужки за 25.