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Cybertruck на автопілоті вдарив об стовп — водій подякував Tesla

15 лютого 2025 09:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Автопілот Cybertruck врізався у вуличний ліхтар — водій подякував Tesla
Розбитий Tesla Cybertruck. Фото: X
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Мешканець американської Флориди Джонатан Челлінджер розповів в соцмережі X про аварію за участю його Tesla Cybertruck. Пікап спочатку врізався в бордюр, а потім у вуличний ліхтар, перебуваючи в автономному режимі під керуванням функції Tesla FSD v13.2.4.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Що трапилося

"Він не зміг виїхати зі смуги, яка закінчувалася (ліворуч від мене нікого не було), і не намагався сповільнити чи повернути, доки не врізався в бордюр. Очевидно, велика помилка з мого боку", — написав Челлінджер, закликавши бути пильними навіть під час використання функцій автопілота.

Цікаво, що генеральний директор Tesla Ілон Маск неодноразово вихваляв FSD v13.2.4 та називав її важливим кроком до досягнення "автономного водіння без нагляду" до кінця року. Ймовірно, Маск дещо поспішив.

Дякую, Tesla

Хай там як, але Челлінджер подякував Tesla "за розробку найкращої пасивної безпеки у світі", адже водій вийшов з інциденту без жодної подряпини.

Звичайно, у користувачів у мережі було менше розуміння. "Цей хлопець купує електричний бак, який сам розбивається, та дякує Tesla за цей досвід", — відповів один коментатор на X.

Інший коментатор був невдоволений автономним керуванням: "Мені подобається Tesla, але це неприпустимо, позаяк система повинна розпізнавати бордюр, вуличний ліхтар та реагувати відповідно".

Раніше ми писали, чому Tesla Cybertruck захоплює сайти вживаних автомобілів. Також розповідали, як Cybertruck переоцінив свої позашляхові можливості та вкотре осоромився.

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