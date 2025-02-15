Автопілот Cybertruck врізався у вуличний ліхтар — водій подякував Tesla

Розбитий Tesla Cybertruck. Фото: X

Мешканець американської Флориди Джонатан Челлінджер розповів в соцмережі X про аварію за участю його Tesla Cybertruck. Пікап спочатку врізався в бордюр, а потім у вуличний ліхтар, перебуваючи в автономному режимі під керуванням функції Tesla FSD v13.2.4.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Що трапилося

"Він не зміг виїхати зі смуги, яка закінчувалася (ліворуч від мене нікого не було), і не намагався сповільнити чи повернути, доки не врізався в бордюр. Очевидно, велика помилка з мого боку", — написав Челлінджер, закликавши бути пильними навіть під час використання функцій автопілота.

Цікаво, що генеральний директор Tesla Ілон Маск неодноразово вихваляв FSD v13.2.4 та називав її важливим кроком до досягнення "автономного водіння без нагляду" до кінця року. Ймовірно, Маск дещо поспішив.

Soooooo my @Tesla @cybertruck crashed into a curb and then a light post on v13.2.4.



Thank you @Tesla for engineering the best passive safety in the world. I walked away without a scratch.



It failed to merge out of a lane that was ending (there was no one on my left) and made… pic.twitter.com/vpT4AGz8jZ — Jonathan Challinger (@MrChallinger) February 9, 2025

Дякую, Tesla

Хай там як, але Челлінджер подякував Tesla "за розробку найкращої пасивної безпеки у світі", адже водій вийшов з інциденту без жодної подряпини.

Звичайно, у користувачів у мережі було менше розуміння. "Цей хлопець купує електричний бак, який сам розбивається, та дякує Tesla за цей досвід", — відповів один коментатор на X.

Інший коментатор був невдоволений автономним керуванням: "Мені подобається Tesla, але це неприпустимо, позаяк система повинна розпізнавати бордюр, вуличний ліхтар та реагувати відповідно".

Раніше ми писали, чому Tesla Cybertruck захоплює сайти вживаних автомобілів. Також розповідали, як Cybertruck переоцінив свої позашляхові можливості та вкотре осоромився.