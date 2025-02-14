Какой штраф можно получить за критику электромобилей Tesla

Tesla в Китае. Фото: kr-asia.com

Обычно, когда с новым автомобилем что-то пошло не так, клиенты подают в суд на автопроизводителей. В то же время в Китае все происходит наоборот, когда Tesla судится с недовольным клиентом, который публично критикует электромобиль, и отсуживает у него десятки тысяч долларов.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Суровый приговор

Независимое информационное агентство Associated Press пишет, что китайская владелица Tesla Чжан Ячжоу решилась публично критиковать качество электрокара, у которого якобы были неисправны тормоза, что привело к аварии. В ответ Tesla подала на нее в суд за клевету. Китайская Фемида обязала владелицу автомобиля выплатить Tesla сумму, эквивалентную 23 000 долларов компенсации и публично извиниться перед производителем.

Контроль информации

В целом Tesla имеет большой ряд подозрительных побед в китайских судах. Associated Press пишет, что за последние четыре года Tesla подала в суд на шесть китайских владельцев Tesla, которые подверглись внезапным поломкам, дефектам качества или авариям и решили об этом сообщить в соцсетях. Из 81 дела по качеству и безопасности, поданного клиентами против Tesla, владельцы автомобилей вышли победителями только в девяти. Также компания подала в суд на шесть блогеров за публичную критику.

Ранее мы писали, что владельцев электрокаров Tesla преследуют из-за Илона Маска. Также сообщалось, что Tesla опустилась с первого на четвертое место в рейтинге самых дорогих автобрендов мира.