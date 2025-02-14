Який штраф можна отримати за критику електромобілів Tesla

Tesla в Китаї. Фото: kr-asia.com

Зазвичай, коли з новим автомобілем щось пішло не так, клієнти подають до суду на автовиробників. Водночас у Китаї все відбувається навпаки, коли Tesla позивається до незадоволеного клієнта, який публічно критикує електромобіль, та відсуджує у нього десятки тисяч доларів.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Суворий вирок

Незалежне інформаційне агентство Associated Press пише, що китайська власниця Tesla Чжан Ячжоу наважилася публічно критикувати якість електрокара, у якого нібито були несправні гальма, що призвело до аварії. У відповідь Tesla подала на неї до суду за наклеп. Китайська Феміда зобов’язала власницю автомобіля виплатити Tesla суму, еквівалентну 23 000 доларів компенсації та публічно перепросити виробника.

Контроль інформації

Загалом Tesla має велику низку підозрілих перемог у китайських судах. Associated Press пише, що за останні чотири роки Tesla подала до суду на шість китайських власників Tesla, які зазнали раптових поломок, дефектів якості або аварій та вирішили про це повідомити в соцмережах. З 81 справи щодо якості та безпеки, поданої клієнтами проти Tesla, власники автомобілів вийшли переможцями лише у дев’яти. Також компанія подала до суду на щонайменше шість блогерів за публічну критику.

Раніше ми писали, що власників електрокарів Tesla переслідують через Ілона Маска. Також повідомлялося, що Tesla опустилася з першого на четверте місце у рейтингу найдорожчих автобрендів світу.