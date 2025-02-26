Від Tesla Cybertruck на ходу відвалюються важкі деталі

Tesla Cybertruck. Фото: caranddriver.com

Важкі металеві панелі кузова Tesla Cybertruck відриваються від пікапа під час швидкісної їзди. З цією небезпечною ситуацією для інших учасників дорожнього руху зіткнулися кілька власників футуристичного автомобіля.

Про це написав Infocar.

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Міцність перебільшена

Один з власників Tesla Cybertruck з Мічигану повідомив, що під час руху зі швидкістю близько 110 км/год велика бічна декоративна накладка завдовжки приблизно 2,7 метра відірвалася та полетіла в потік машин позаду.

Цей інцидент не є поодиноким. Видання Road&Track зафіксувало ще кілька таких випадків, й принаймні дві офіційні скарги вже подані до Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA). На автомобільних форумах Cybertruck назвали "пересувним дверним упором", а заяви Tesla про надійність — перебільшенням. Проблема явно потребує негайного розв’язання з боку автовиробника.

Сервіс та відкликання

Один з постраждалих власників Tesla з Іллінойсу звернувся до сервісного центру з проханням замінити панель, щоб уникнути повторення ситуації. Однак компанія відмовила, заявивши, що заміна можлива лише після відриву панелі. Це викликало обурення клієнтів, які очікують від виробника більшої відповідальності.

Проблеми з якістю збірки стосуються не лише Cybertruck. Раніше NHTSA виявило дефекти у передній підвісці майже 75 000 автомобілів різних моделей Tesla.

Попри сім офіційних відкликань Tesla протягом року з моменту запуску Cybertruck, проблеми залишаються. Тому водіїв закликають уникати близького сусідства з цим пікапом на дорогах.

Раніше ми писали, чому Tesla Cybertruck захоплює сайти вживаних автомобілів. Також повідомлялося, що в Китаї Tesla позивається до незадоволених клієнтів, які насмілилися публічно критикувати електромобіль, та відсуджує у них десятки тисяч доларів.