Tesla радить лагодити Cybertruck "радянським" методом

Tesla Cybertruck. Фото: motorweek.org

Власник Cybertruck поскаржився у Facebook на сервісний центр Tesla, який відмовився взяти на себе розв’язання проблеми з гучним шумом вітру в салоні пікапа. Замість цього вони порадили автолюбителю скористатися дивним методом, яким зазвичай послуговуються люди, що виросли в СРСР.

Про це повідомив NV.

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Що сказали в сервісі

Гучний шум вітру, який водій чув у салоні авто, утворювався через щілини між панелями. "Шум, який ви чуєте, є нормальною турбулентністю повітря, що очікується на високих швидкостях", — написали у звіті сервісного центру.

Техніки порадили власнику Cybertruck заклеїти щілини скотчем. Цей метод допоміг зменшити шум, але подальше регулювання панелі було неможливим через специфікацію кузова автомобіля.

Після розслідування в сервісі з’ясували, що шум був присутній в інших електромобілях зі схожими VIN-номерами, та вирішили, що жодних подальших дій вживати не будуть.

Скільки коштує Cybertruck

Електрокар стартував з ціни 60 900 доларів за варіант із заднім приводом, потужніша версія повним приводом коштувала 80 000 доларів, а найтоповіша комплектація Cyberbeast — 100 000 доларів. Влітку 2024 року автомобіль подорожчав одразу на 20 000 доларів. Й Tesla Cybertruck з повним приводом став коштувати 100 000 доларів, а версія Cyberbeast — 120 000 доларів. При цьому ця вартість не враховує багатьох додаткових опцій. Тобто це саме те авто, яке годиться лагодити скотчем.

Раніше перегони Lamborghini та Cybertruck зібрали 150 млн переглядів. Також повідомлялося про випадок, коли Tesla хотіла 3000 доларів за ремонт Cybertruck, а власник впорався за 25 доларів.