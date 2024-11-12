Відео перегонів Lamborghini та Cybertruck — 150 млн переглядів та арешт водіїв

Tesla Cybertruck в місті. Фото: axios.com

Вірусне відео швидкісного протистояння Lamborghini проти Cybertruck набрало майже 150 млн переглядів після того, як гендиректор Tesla Ілон Маск опублікував його у своєму профілі. Втім, ролик з нелегальними перегонами автомобілів також привернув увагу поліції.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Відео демонструє, як синій кабріолет Lamborghini та Tesla Cybertruck мчать дорогою загального користування серед білого дня на високих швидкостях.

Ролик спочатку опублікували на X, де він мав чотири мільйони переглядів. Але після того, як Маск виставив його у своєму профілі, воно зібрало майже 150 млн глядачів. Звичайно, гендиректор Tesla скористався нагодою, щоб похвалити Cybertruck.

Можуть отримати рік в'язниці

Іншої думки була місцева поліція. Офіційні особи округу Ферфакс американського штату Вірджинія, де відбулося дійство, ухвалюють нормативні акти, спрямовані на боротьбу з незаконними вуличними перегонами для захисту пішоходів. Після того, як громадськість звернула увагу на вірусне відео, поліції знадобилося лише кілька днів, щоб знайти, заарештувати та звинуватити обох водіїв.

Поліція округу Ферфакс перепостила кадри перегони у власний профіль, щоб використати перегонників як приклад. Наприкінці відео поліція показала, як обох водіїв затримали.

Незаконні вуличні перегони в окрузі класифікується як проступок 1 класу. Залежно від тяжкості та того, чи хтось постраждав під час дійства, суд може призначити один рік за ґратами зі штрафом у розмірі 2 500 доларів. Округ також може позбавити водійських прав на термін до двох років та навіть конфіскувати автомобіль.

Fast cars + poor judgment = fines & charges 🚙💨❌ pic.twitter.com/WrMHYzL26m — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) November 2, 2024

Раніше найпотужніша версія Tesla Cybertruck програла на треку старому японському авто. Також ми писали, навіщо Fiat порівняв свою модель 500e з Tesla Cybertruck.