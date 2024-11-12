Видео гонки Lamborghini и Cybertruck — 150 млн просмотров и арест водителей

Tesla Cybertruck в городе. Фото: axios.com

Вирусное видео скоростного противостояния Lamborghini против Cybertruck набрало почти 150 млн просмотров после того, как гендиректор Tesla Илон Маск опубликовал его в своем профиле. Впрочем, ролик с нелегальной гонкой автомобилей также привлек внимание полиции.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Видео демонстрирует, как синий кабриолет Lamborghini и Tesla Cybertruck мчатся по дороге общего пользования среди бела дня на высоких скоростях.

Ролик сначала опубликовали на X, где он имел четыре миллиона просмотров. Но после того, как Маск выставил его в своем профиле, оно собрало около 150 млн зрителей. Конечно, гендиректор Tesla воспользовался возможностью похвалить Cybertruck.

Могут получить год тюрьмы

Иного мнения была местная полиция. Официальные лица округа Ферфакс американского штата Вирджиния, где состоялось действо, принимают нормативные акты, направленные на борьбу с незаконной уличной гонкой для защиты пешеходов. После того как общественность обратила внимание на вирусное видео, полиции понадобилось всего несколько дней, чтобы найти, арестовать и обвинить обоих водителей.

Полиция округа Ферфакс перепостила кадры гонки в свой профиль, чтобы использовать гонщиков в качестве примера. В конце видео полиция показала, как обоих водителей задержали.

Незаконная уличная гонка в округе классифицируется как проступок 1 класса. В зависимости от тяжести и того, кто пострадал во время действа, суд может назначить один год за решеткой со штрафом в размере 2500 долларов. Округ также может лишить водительских прав на срок до двух лет и даже конфисковать автомобиль.

Fast cars + poor judgment = fines & charges 🚙💨❌ pic.twitter.com/WrMHYzL26m - Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) 2 ноября 2024

Ранее самая мощная версия Tesla Cybertruck проиграла на треке старому японскому авто. Также мы писали, зачем Fiat сравнил свою модель 500e с Tesla Cybertruck.