Fiat 500e против Tesla Cybertruck — отчаянный шаг Fiat в борьбе за внимание

Fiat 500e. Фото: fiatcanada.com

Fiat, возможно, находится на грани отчаяния, если решил сравнить свой электрический хэтчбек 500e с пикапом Tesla Cybertruck. В новой рекламной кампании, вызвавшей немало обсуждений, итальянский производитель стремится во что бы то ни стало привлечь внимание к своей модели.

Об этом написал Cars Coops.

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Fiat запустил новую причудливую кампанию, сравнивающую 500e с Tesla Cybertruck. Клипы прославляют "электричество" между автомобилями. Но с начальной ценой 32 500 долларов Fiat 500e предлагает скромный запас хода до 240 км.

В то время как Smart хватило ума, чтобы покинуть США, Fiat остается на радость нескольких десятков человек.

Это не шутка, так как в третьем квартале этого года бренд реализовал всего 235 единиц электрического хэтчбека 500e. Для сравнения, Jeep продали 435 единиц Cherokee, 450 — Renegade, также 978 седанов Chrysler 300 нашли новых хозяев. Даже Fiat 500X, от которого отказались еще в 2023 году, принес 81 продажу.

Расчеты Fiat

Так какой смелый план может повысить интерес к Fiat 500e? Пожалуй, нужно сравнить 500e с Tesla Cybertruck! Это странный шаг, но Fiat выпустил уже второе видео, рассказывающее о "сходствах и отличиях между двумя уникальными полностью электрическими автомобилями".

Естественно, некие люди могут не согласиться с утверждениями рекламы. В конце концов, 500e медленный, дорогой и ограниченный маленьким запасом хода электрокар.

С другой стороны, его цена почти на 70 000 долларов меньше, чем у Cybertruck. Однако полноприводный пикап начального уровня имеет мощность 600 л.с. (447 кВт/608 л.с.), а его запас хода составляет примерно 547 км. Кроме того, в июле он был самым продаваемым автомобилем за 100 000 долларов в США.

Ранее Fiat E-Scudo установил новый рекорд на самое длинное расстояние, которое проехал полностью электрический минивэн. Также мы писали о пяти невыполненных обещаниях Илона Маска относительно Tesla Cybertruck.