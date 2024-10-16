Fiat 500e проти Tesla Cybertruck — відчайдушний крок Fiat у боротьбі за увагу

Fiat 500e. Фото: fiatcanada.com

Fiat, можливо, знаходиться на межі відчаю, якщо вирішив порівняти свій електричний хетчбек 500e з пікапом Tesla Cybertruck. У новій рекламній кампанії, що викликала чимало обговорень, італійський виробник прагне будь-що привернути увагу до своєї моделі.

Про це написав Cars Coops.

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Fiat запустив нову химерну кампанію, яка порівнює 500e з Tesla Cybertruck. Кліпи прославляють "електрику" між автомобілями. Але з початковою ціною 32 500 доларів Fiat 500e пропонує скромний запас ходу до 240 км.

У той час як Smart вистачило розуму, щоб покинути США, Fiat залишається на радість кількох десятків людей.

Це не жарт, позаяк в третьому кварталі цього року бренд реалізував лише 235 одиниць електричного хетчбека 500e. Для порівняння, Jeep продали 435 одиниць Cherokee, 450 — Renegade, також 978 седанів Chrysler 300 знайшли нових господарів. Навіть Fiat 500X, від якого відмовилися ще у 2023 році, приніс 81 продажу.

Розрахунки Fiat

Тож який сміливий план може підвищити інтерес до Fiat 500e? Мабуть, потрібно порівняти 500e з Tesla Cybertruck! Це дивний крок, але Fiat випустив вже друге відео, які розповідають про "подібності та відмінності між двома унікальними повністю електричними автомобілями".

Звичайно, деякі люди можуть не погодитися з твердженнями реклами. Зрештою, 500e повільний, дорогий та обмежений малим запасом ходу електрокар.

З іншого боку, його ціна майже на 70 000 доларів менше, ніж у Cybertruck. Однак повнопривідний пікап початкового рівня має потужність 600 к.с. (447 кВт / 608 к.с.), а його запас ходу становить приблизно 547 км. Крім того, у липні він був найпродаванішим автомобілем за 100 000 доларів у США.

Раніше Fiat E-Scudo встановив новий рекорд на найдовшу відстань, яку проїхав повністю електричний мінівен. Також ми писали про п'ять невиконаних обіцянок Ілона Маска щодо Tesla Cybertruck.