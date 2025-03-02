Tesla советует чинить Cybertruck "советским" методом

Tesla Cybertruck. Фото: motorweek.org

Владелец Cybertruck пожаловался в Facebook на сервисный центр Tesla, который отказался взять на себя решение проблемы с громким шумом ветра в салоне пикапа. Вместо этого они посоветовали автолюбителю воспользоваться странным методом, которым обычно пользуются люди, выросшие в СССР.

Об этом сообщил NV.

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Что сказали в сервисе

Громкий шум ветра, который водитель слышал в салоне авто, образовывался через щели между панелями. "Шум, который вы слышите, является нормальной турбулентностью воздуха, ожидаемой на высоких скоростях", — написали в отчете сервисного центра.

Техники посоветовали владельцу Cybertruck заклеить щели скотчем. Этот метод помог уменьшить шум, но дальнейшая регулировка панели была невозможна из-за спецификации кузова автомобиля.

После расследования в сервисе выяснили, что шум присутствовал в других электромобилях с похожими VIN-номерами, и решили, что никаких дальнейших действий предпринимать не будут.

Сколько стоит Cybertruck

Электрокар стартовал с цены 60 900 долларов за вариант с задним приводом, более мощная версия с полным приводом стоила 80 000 долларов, а самая топовая комплектация Cyberbeast — 100 000 долларов. Летом 2024 года автомобиль подорожал сразу на 20 000 долларов. И Tesla Cybertruck с полным приводом стал стоить 100 000 долларов, а версия Cyberbeast — 120 000 долларов. При этом эта стоимость не учитывает многих дополнительных опций. То есть это именно то авто, которое годится чинить скотчем.

Ранее гонки Lamborghini и Cybertruck собрали 150 млн просмотров. Также сообщалось о случае, когда Tesla хотела 3000 долларов за ремонт Cybertruck, а владелец справился за 25 долларов.