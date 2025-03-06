Cybertruck не помогают даже огромные скидки — почему проваливаются продажи

Tesla Cybertruck. Фото: motortrend.com

Самый противоречивый автомобиль калифорнийского производителя — Tesla Cybertruck — сейчас не продается, несмотря на значительную скидку от 4000 до 6000 долларов. И генеральный директор Илон Маск может иметь к этому причастность.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Электрический пикап имеет настоящую армию ярых сторонников, но большое количество Cybertruck все равно остается на складах.

Tesla предлагает значительные скидки на свои пикапы: на базовую серию — колоссальные 6000 долларов, на стандартную комплектацию с двойным приводом — 4000 долларов.

Тем не менее с начальной ценой около 82 000 долларов, скидки не кажутся большим стимулом. Все это указывает на то, что Cybertruck просто не продается так, как предполагал автопроизводитель.

При этом ходят слухи о прекращении стимулирования покупки электрокаров со стороны правительства в размере 7500 долларов. Потеря этой льготы может побудить покупателей электромобилей рассматривать альтернативы, например, подзарядные гибриды (PHEV).

Поведение Маска вызвало протесты

Известные недостатки Cybertruck — это одна сторона медали. Другой фактор — поведение эксцентричного генерального директора компании Илона Маска. Его известное поздравление в день инаугурации Дональда Трампа и влияние на работу правительства вызвали протесты в США.

Активисты подняли волну негатива вокруг транспортных средств, чтобы повлиять на Маска. А одна студенческая группа в Калифорнии дошла до того, что угрожала местным владельцам Tesla "физическими повреждениями". Таким образом, клиенты дважды подумают, прежде чем потратить около 80 000 долларов на базовый Cybertruck.

Ранее сообщалось, что Tesla предлагает исправлять недостатки Cybertruck скотчем. Также мы писали, почему Tesla Cybertruck разваливается на скорости 110 км/ч.