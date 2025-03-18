Які приховані витрати виникають після купівлі електромобіля

Електромобіль. Фото: УНІАН

Після купівлі електромобіля розходи на нього не закінчуються, й тут не йдеться про оплату за заряджання на ЕЗС. На автовласників чекають кілька суттєвих додаткових витрат, про які варто знати.

Про це написав Ukr.Media.

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Домашня зарядка

Для заряджання електрокара вдома необхідно встановити настінний зарядний пристрій, який дозволяє заправити авто швидше та зручніше. Ціна пристрою починається від кількох сотень доларів, але з урахуванням встановлення, проведення окремої електричної лінії тощо, вартість може зрости до кількох тисяч.

Спеціальні шини

Електромобілі відрізняються високим крутним моментом, який передається на колеса миттєво, а це призводить до швидшого зносу шин. Крім того, вага електрокара через масивну батарею також чинить додатковий тиск на гуму, скорочуючи її термін служби. Тому для електричних машин рекомендують спеціалізовані шини, які коштують дорожче, а їхня заміна обійдеться у кілька сотень доларів за комплект.

Обслуговування

З одного боку, електрокари вимагають менше регулярного обслуговування, позаяк у них немає змінних мастила, свічок запалювання або ременів ГРМ. Тобто регулярне обслуговування електромобіля може бути дешевшим, але потенційні великі ремонти можуть бути значно дорожчими. Наприклад, заміна батареї обійдеться в кілька тисяч доларів, а іноді й більше, залежно від моделі. Також складна електроніка та сенсори вимагають кваліфікованого обслуговування, що підвищує вартість ремонту.

Платні оновлення ПЗ

Регулярні оновлення програмного забезпечення додають нові функції або покращують продуктивність автомобіля. Деякі з них вимагають додаткової оплати, що може стати несподіванкою для власників. Втім, платні оновлення є опціональними, автомобіль буде повністю функціональним й без них.

Зниження вартості при перепродажу

Амортизація електромобілів помітніша. По-перше, швидкий розвиток технологій робить старі моделі менш привабливими для покупців. По-друге, зростає конкуренція серед електромобілів.

Раніше ми писали, які китайські автомобілі можна назвати надійними. Також розповідали, чому в Україні втричі виросли продажі електрокарів.