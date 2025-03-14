Китайські автомобілі, які можна назвати надійними

Китайські авто. Фото: responsiblestatecraft.org

Згідно з новим дослідженням Autohome, за рік якість китайських автомобілів покращилася. Опитування автовласників, які експлуатували машини від двох до 12 місяців, показало, якщо у 2023 році на кожні 100 авто припадало в середньому 194 несправності, то наразі їхня кількість знизилася до 156-158.

Про це повідомив MMR.

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Найнадійніші бренди

Найчастіше власники скаржилися на недостатню шумоізоляцію, погане розпізнавання мови, недосконалість навігації, неприємні запахи в салоні та роботу автоматичного паркувальника, який іноді може неправильно визначати відстань до місця стоянки.

Найнадійнішими китайськими виробниками визнані: Huawei, Nio, Li Auto, Venucia, Geely, Lynk & Co та BYD. Показник надійності їхніх автомобілів стабільно тримається на рівні "вище за середній" вже три роки поспіль.

Китайські авто в Україні

За даними Укравтопром, у лютому 2025 року в Україні значно скоротилася реалізація автомобілів ввезених з КНР. Минулого місяця купили 900 китайських легкових авто, що на 35% менше, ніж у лютому 2024 року.

З цієї кількості 690 одиниць були новими автомобілями (на 31% менше ніж торік), а вживаних – лише 210 машин (-46%). Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 83%.

ТОП-5 нових авто з КНР, лютий 2025

BYD Song Plus — 116 од.; Zeekr 7X — 65 од.; Volkswagen ID.4 — 55 од.; Zeekr 001 — 46 од.; Volkswagen ID.Unyx — 45 од.

ТОП-5 вживаних авто з КНР, лютий 2025

Zeekr 001 — 32 од.; Zeekr 7X — 18 од.; Volkswagen ID.4 — 14 од.; Tesla Model 3 — 13 од.; Honda M-NV — 10 од.

Раніше ми писали, чим відрізняються від оригінальних Toyota, Kia, Honda, Volkswagen, BMW та інші зібрані в Китаї моделі відомих брендів. Також повідомлялося, що китайці випустили дешевий електричний клон Toyota Land Cruiser.