Китайские автомобили, которые можно назвать надежными

Китайские авто. Фото: responsiblestatecraft.org

Согласно новому исследованию Autohome, за год качество китайских автомобилей улучшилось. Опрос автовладельцев, которые эксплуатировали машины от двух до 12 месяцев, показал, что если в 2023 году на каждые 100 авто приходилось в среднем 194 неисправности, то сейчас их количество снизилось до 156-158.

Об этом сообщил MMR.

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Самые надежные бренды

Чаще всего владельцы жаловались на недостаточную шумоизоляцию, плохое распознавание речи, несовершенство навигации, неприятные запахи в салоне и работу автоматического парковщика, который иногда может неправильно определять расстояние до места стоянки.

Самыми надежными китайскими производителями признаны: Huawei, Nio, Li Auto, Venucia, Geely, Lynk & Co и BYD. Показатель надежности их автомобилей стабильно держится на уровне "выше среднего" уже три года подряд.

Китайские авто в Украине

По данным Укравтопром, в феврале 2025 года в Украине значительно сократилась реализация автомобилей ввезенных из КНР. В прошлом месяце купили 900 китайских легковых авто, что на 35% меньше, чем в феврале 2024 года.

Из этого количества 690 единиц были новыми автомобилями (на 31% меньше чем в прошлом году), а подержанных — только 210 машин (-46%). Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 83%.

ТОП-5 новых авто из КНР, февраль 2025 года

BYD Song Plus — 116 ед.; Zeekr 7X — 65 ед.; Volkswagen ID.4 — 55 ед.; Zeekr 001 — 46 ед.; Volkswagen ID.Unyx — 45 ед.

ТОП-5 подержанных авто из КНР, февраль 2025 года

Zeekr 001 — 32 ед.; Zeekr 7X — 18 ед.; Volkswagen ID.4 — 14 ед.; Tesla Model 3 — 13 ед.; Honda M-NV — 10 ед.

Ранее мы писали, чем отличаются от оригинальных Toyota, Kia, Honda, Volkswagen, BMW и другие собранные в Китае модели известных брендов. Также сообщалось, что китайцы выпустили дешевый электрический клон Toyota Land Cruiser.