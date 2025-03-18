Какие скрытые расходы возникают после покупки электромобиля

Электромобиль. Фото: УНИАН

После покупки электромобиля расходы на него не заканчиваются, и речь не идет об оплате за зарядку на ЭЗС. Автовладельцев ждут несколько существенных дополнительных расходов, о которых стоит знать.

Об этом написал Ukr.Media.

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Домашняя зарядка

Для зарядки электрокара дома необходимо установить настенное зарядное устройство, которое позволяет заправить авто быстрее и удобнее. Цена устройства начинается от нескольких сотен долларов, но с учетом установки, проведения отдельной электрической линии и т.д., стоимость может вырасти до нескольких тысяч.

Специальные шины

Электромобили отличаются высоким крутящим моментом, который передается на колеса мгновенно, а это приводит к более быстрому износу шин. Кроме того, вес электрокара из-за массивной батареи также оказывает дополнительное давление на резину, сокращая срок ее службы. Поэтому для электрических машин рекомендуют специализированные шины, которые стоят дороже, а их замена обойдется в несколько сотен долларов за комплект.

Обслуживание

С одной стороны, электрокары требуют меньше регулярного обслуживания, так как у них нет сменных масла, свечей зажигания или ремней ГРМ. То есть регулярное обслуживание электромобиля может быть дешевле, но потенциальные крупные ремонты могут быть значительно дороже. Например, замена батареи обойдется в несколько тысяч долларов, а иногда и больше, в зависимости от модели. Также сложная электроника и сенсоры требуют квалифицированного обслуживания, что повышает стоимость ремонта.

Платные обновления ПО

Регулярные обновления программного обеспечения добавляют новые функции или улучшают производительность автомобиля. Некоторые из них требуют дополнительной оплаты, что может стать неожиданностью для владельцев. Впрочем, платные обновления являются опциональными, автомобиль будет полностью функциональным и без них.

Снижение стоимости при перепродаже

Амортизация электромобилей более заметна. Во-первых, быстрое развитие технологий делает старые модели менее привлекательными для покупателей. Во-вторых, растет конкуренция среди электромобилей.

Ранее мы писали, какие китайские автомобили можно назвать надежными. Также рассказывали, почему в Украине втрое выросли продажи электрокаров.