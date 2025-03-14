Где найти самые низкие цены на зарядку электромобиля в Украине

Зарядка электромобиля. Фото: go-tou.com

Инфраструктура зарядки электромобилей является одним из главных факторов, который сдерживает развитие этого сегмента в мире. Поэтому расширение сети публичных электрозарядных станций (ЭЗС) создает возможности для роста количества электрокаров в Украине.

Какие цены на украинских ЭЗС в марте 2025 года, сообщил Институт исследований авторынка.

Читайте также:

Экономия не исчезает

Если заряжать электрокар исключительно на ЭЗС, то при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется максимум в 360 грн. Наименее затратный вариант не слишком габаритной легковушки, оборудованной ГБО, потратит минимум 450 грн (12 л пропан-бутановой смеси на 100 км).

Обзор цен ЭЗС

Инфографика: eauto.org.ua

В зависимости от локации могут встречаться меньшие или большие тарифы (цифры следует уточнять в приложениях операторов ЭЗС). Также на некоторые станции установлен тариф "за простой", когда авто подключено, но зарядка не происходит.

Согласно полевым наблюдениям, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные (80...100 кВт и более). Меньшие тарифы (местами даже на несколько гривен) преимущественно на ЭЗС, которые размещены на паркингах гостиниц, торговых центров, ресторанов и т.д.

По сравнению с февралем 2025 года цены за киловатт-часы на разных ЭЗС колебались от +0,5 грн до +3,95 грн. Скидка в этот раз есть только у одного оператора — на 1 грн на быстром порту. Средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт составляет (округленно) 14,89 грн (+1,29 грн), через DC порт — 17,40 грн (+0,04 грн).

Ранее стало известно, почему Toyota выпускает так мало электромобилей. Также мы писали, как Китай смог обеспечить 76% мировых продаж электромобилей.