Де знайти найнижчі ціни на зарядку електромобіля в Україні

Зарядка електромобіля. Фото: go-tou.com

Інфраструктура заряджання електромобілів є одним з головних факторів, який стримує розвиток цього сегмента у світі. Тому розширення мережі публічних електрозарядних станцій (ЕЗС) створює можливості для зростання кількості електрокарів в Україні.

Які ціни на українських ЕЗС в березні 2025 року, повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Якщо заряджати електрокар виключно на ЕЗС, то при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться максимум у 360 грн. Найменш витратний варіант не надто габаритного легковика, обладнаного ГБО, витратить щонайменше 450 грн, спаливши 12 л пропан-бутанової суміші на 100 км.

Огляд цін ЕЗС

Інфографіка: eauto.org.ua

Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи (цифри слід уточнювати у застосунках операторів ЕЗС). Також на деякі станції встановлений тариф "за простій", коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається.

Згідно з польовими спостереженнями, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80...100 кВт та більше). Менші тарифи (місцями навіть на кілька гривень) переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.

У порівнянні з лютим 2025 року ціни за кіловат-години на різних ЕЗС коливалися від +0,5 грн до +3,95 грн. Знижка цього разу є лише в одного оператора — на 1 грн на швидкому порті. Середня ціна кіловат-години отриманої через АС порт становить (округлено) 14,89 грн (+1,29 грн), через DC порт — 17,40 грн (+0,04 грн).

Раніше стало відомо, чому Toyota випускає так мало електромобілів. Також ми писали, як Китай спромігся забезпечувати 76% світових продажів електромобілів.