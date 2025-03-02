Як китайцям вдається контролювати 76% світового ринку електромобілів

Китайські електрокари. Фото: carnewschina.com

Не продавши жодного електрокара на найприбутковішому американському ринку, китайські виробники примудрилися тримати найбільшу частку цього сегменту у світі. Як їм це вдається?

Про це написав Cars Coops.

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Просування в Європі

За даними Rho Motion, китайські бренди зараз контролюють приголомшливі 76% світового ринку електромобілів та підзарядних гібридів (PHEV) завдяки агресивній експансії на нові території.

На найбільшому автомобільному ринку Європи — в Німеччині — китайські виробники зайняли близько 4% від 578 000 електромобілів, проданих торік. У Великій Британії та Франції на них припадає 7% та 5% від загального обсягу продажів електромобілів відповідно.

У Нідерландах, Швеції, Норвегії та Бельгії китайські електромобілі становлять 6%, 5%, 8% та 3% ринку. Водночас їхня присутність ще помітніша в Іспанії та Австрії, де вони займають 10% та 11% від загального обсягу продажів електромобілів.

Завоювання світу

За межами Європи китайські автовиробники користуються ще більшим успіхом. У Бразилії 82% усіх електромобілів та PHEV, проданих у 2024 році, прибули з Китаю. Так само вони мають 77% ринку в Таїланді та 70% у Мексиці.

На них також припадає 75% усіх електромобілів та PHEV, поставлених до Індонезії, 52% до Малайзії, 74% до Непалу та 64% до Ізраїлю. Вони також популярні в Австралії та Новій Зеландії, де на них припадає 26% та 15% продажів.

Чому Китай перемагає

Частково цей успіх можна пояснити тим фактом, що в багатьох із цих країн немає сильної місцевої автомобільної промисловості, що дає китайським брендам легший шлях до домінування на ринку.

Крім того, з 2009 по кінець 2023 року індустрія електромобілів Китаю отримала державні субсидії та допомогу на суму щонайменше 231 000 000 000 доларів. Ця значна фінансова підтримка дозволила китайським електромобілям та PHEV бути доступнішими за ціною традиційних автовиробників, що дало їм конкурентну перевагу.

Раніше ми писали, що Toyota презентує конкурента Tesla Model Y вже 12 березня. Також експерти пояснили, чому скорочується цінова прірва між електрокарами та авто з ДВЗ.