Как китайцам удается контролировать 76% мирового рынка электромобилей

Китайские электрокары. Фото: carnewschina.com

Не продав ни одного электрокара на самом прибыльном американском рынке, китайские производители умудрились держать самую большую долю этого сегмента в мире. Как им это удается?

Об этом написал Cars Coops.

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Продвижение в Европе

По данным Rho Motion, китайские бренды сейчас контролируют 76% мирового рынка электромобилей и подзарядных гибридов (PHEV) благодаря агрессивной экспансии на новые территории.

На крупнейшем автомобильном рынке Европы — в Германии — китайские производители заняли около 4% от 578 000 электромобилей, проданных в прошлом году. В Великобритании и Франции на них приходится 7% и 5% от общего объема продаж электромобилей соответственно.

В Нидерландах, Швеции, Норвегии и Бельгии китайские электромобили составляют 6%, 5%, 8% и 3% рынка. В то же время их присутствие еще заметнее в Испании и Австрии, где они занимают 10% и 11% от общего объема продаж электромобилей.

Завоевание мира

За пределами Европы китайские автопроизводители пользуются еще большим успехом. В Бразилии 82% всех электромобилей и PHEV, проданных в 2024 году, прибыли из Китая. Так же они имеют 77% рынка в Таиланде и 70% в Мексике.

На них также приходится 75% всех электромобилей и PHEV, поставленных в Индонезию, 52% в Малайзию, 74% в Непал и 64% в Израиль. Они также популярны в Австралии и Новой Зеландии, где на них приходится 26% и 15% продаж.

Почему Китай побеждает

Частично этот успех можно объяснить тем фактом, что во многих из этих стран нет сильной местной автомобильной промышленности, что дает китайским брендам более легкий путь к доминированию на рынке.

Кроме того, с 2009 по конец 2023 года индустрия электромобилей Китая получила государственные субсидии и помощь на сумму не менее 231 000 000 000 долларов. Эта значительная финансовая поддержка позволила китайским электромобилям и PHEV быть доступнее по цене традиционных автопроизводителей, что дало им конкурентное преимущество.

Ранее мы писали, что Toyota презентует конкурента Tesla Model Y уже 12 марта. Также эксперты объяснили, почему сокращается ценовая пропасть между электрокарами и авто с ДВС.