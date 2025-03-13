В Україні втричі виросли продажі електромобілів — причини

Електромобілі. Фото: itc.ua

Кількість електромобілів в Україні за останні роки зросло с 45 000 електрокарів на початку 2023-го до 135 000 одиниць у січні 2025-го. Водночас до серйозної конкуренції автомобілям з двигунами внутрішнього згоряння ще далеко, адже частка електричних авто серед усіх легковиків ще не доходить до 2%.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Показники ринку

Серед ввезених з-за кордону електромобілів вживані суттєво переважають нові. Торік в Україну імпортували понад 40 000 електрокарів з пробігом, а нових — менш як 12 000.

При цьому зниження частки нових електромобілів посилюється з року в рік. Якщо наприкінці 2024 року співвідношення нових та вживаних електрокарів становило 22% на 78%, у 2023-му — 30% на 70%, у 2022-му — 35% на 65%.

Продажі нових електрокарів протягом 2024 року зросли лише на 5% у порівнянні з попереднім періодом, водночас вживані авто додали разючі 53%. Основні географічні напрямки імпорту вживаних авто — США, Європа та Китай.

Причини електричного буму

Пільги. З 2018 року в Україні електромобілі повністю звільнені від ввізного мита, ПДВ та пенсійного збору, а акциз становить лише 1 євро за 1 кВт-год батареї. Для наочності, умовна Tesla потребуватиме сплати лише 88 євро податків. За інформацією з Верховної Ради, у 2026 році ці преференції не продовжуватимуть. Отже, у всіх зацікавлених українців є близько 10 місяців, щоб скористатися пільговим завезенням електромобіля.

З 2018 року в Україні електромобілі повністю звільнені від ввізного мита, ПДВ та пенсійного збору, а акциз становить лише 1 євро за 1 кВт-год батареї. Для наочності, умовна Tesla потребуватиме сплати лише 88 євро податків. За інформацією з Верховної Ради, у 2026 році ці преференції не продовжуватимуть. Отже, у всіх зацікавлених українців є близько 10 місяців, щоб скористатися пільговим завезенням електромобіля. Економія. Вартість пробігу одного кілометра в середньому не перевищує 1 грн, що відчутно дешевше порівняно з ДВЗ.

Вартість пробігу одного кілометра в середньому не перевищує 1 грн, що відчутно дешевше порівняно з ДВЗ. Асортимент. Розширюється модельний ряду електромобілів, зокрема у бюджетному сегменті.

Розширюється модельний ряду електромобілів, зокрема у бюджетному сегменті. Покращення автономності. Відбувається удосконалення акумуляторних батарей у бік збільшення швидкості заряджання та запасу ходу.

Відбувається удосконалення акумуляторних батарей у бік збільшення швидкості заряджання та запасу ходу. Екологія. Підвищується рівень екологічної свідомості серед власників автомобільного транспорту.

Підвищується рівень екологічної свідомості серед власників автомобільного транспорту. Доступність заряджання. На початок 2024 року в Україні налічувалося майже 5000 зарядних станцій. Але рости є куди. За оцінками фахівців, нашій країні потрібні щонайменше 12 000 зарядних станцій.

ТОП-3 нових електрокарів в Україні, 2024

Volkswagen ID.4; BYD Song; Honda M-NV.

У цьому сегменті переважають китайські моделі іменитих світових брендів.

ТОП-3 вживаних електрокарів в Україні, 2024

Nissan Leaf; Tesla Model 3 / Model Y; Volkswagen e-Golf.

В сегменті домінує традиційний доступний Nissan Leaf, якому на момент приїзду в Україну може виповнитися 5-7 років або навіть більше. Tesla віком 2–3 роки здебільшого доставляють з США.

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