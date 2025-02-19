В Україні зросте попит на електромобілі у 2025 році

Прогноз буму на електромобілі в Україні у 2025 році
Парк електромобілів в Україні протягом 2024 року зріс на майже 45% — на 77 500 авто. Існує одразу кілька передумов того, що цього року кількість куплених українцями електрокарів знову зросте.
Про це написав Інститут досліджень авторинку.
Фактори зростання
Пік продажів електрокарів припав на серпень 2024 року через чутки про запровадження 15% податку на першу реєстрацію автомобілів. Далі виникла закономірна статистична яма, позаяк у серпні машини були куплені людьми, які планували придбання електрокара пізніше.
У грудні обсяги торгів були б більшими, але через збій в інформаційній системі НАІС, викликаний російською кібератакою, сервісні центри 10 днів не надавали послуги з перереєстрації вживаного транспорту.
- Динаміка ринку електромобілів в Україні, 2024
- Структура ринку електромобілів України, 2024
- Імпортовані електромобілі з пробігом — 53,2%, або 41 200 шт.
- Внутрішні перепродажі вживаних електрокарів — 33,7%, або 26 100 шт.
- Нові електричні авто — 13,2%, або 10 200 шт.
- Динаміка сегментів ринку, 2004
- Внутрішні перепродажі електромобілів: +60,1%
- Нові електрокари: +40,9%
- Імпорт вживаних електричних авто: +37,0%
- Прогноз на 2025 рік
З 2026 року в Україну повертається повне розмитнення на електромобілі, що потягне зростання цін на 20-40%. Тому очікується активізація у сегменті, яка буде ставати все більш помітною з наближенням до календарного завершення 2025 року.
Нові електромобілі
Серед брендів на українському ринку торік Volkswagen випередив китайський BYD лише на чотири проданих авто — 1973 одиниць проти 1969. У підсумку обидва бренди зайняли по 19,1% ринку нових електрокарів в Україні. Третє місце посіла Honda — 17,4%, або 1799 шт. При цьому в Україні частка електромобілів, вироблених в Китаї досягла 85%.
Ціни на нові електрокари в Україні починаються з 13 900 доларів, середня ціна становить 37 000 доларів, а верх ринку сягає понад 200 000 доларів.
Вживані електрокари
Торік в загальному заліку брендів на українському ринку внутрішніх перепродажів домінувала Tesla, яка зайняла 26,8%, або 7003 проданих авто різних моделей. Nissan посів другу сходинку — 22,5%, або 5880 шт. Замкнув трійку Volkswagen — 13,4%, або 3500 шт. Всі інші марки відстали з великим відривом.
Статистика в розрізі окремих моделей віддає першість Nissan Leaf — 5600 проданих електромобілів. Tesla Model 3 та Volkswagen Golf йдуть слідом з відповідно 3160 та 1747 реалізованих авто.
Серед пригнаних торік з-за кордону електромобілів майже третину обіймає Tesla. Nissan відстав від лідера майже удвічі, а на третьому місці Volkswagen. Серед окремих моделей першість знову за Nissan Leaf (5559 електрокарів), його переслідують Tesla Model 3 та Model Y з результатами 4688 та 4285 проданих машин відповідно.
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