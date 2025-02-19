В Україні зросте попит на електромобілі у 2025 році

Електромобілі в Києві. Фото: wikimedia.org

Парк електромобілів в Україні протягом 2024 року зріс на майже 45% — на 77 500 авто. Існує одразу кілька передумов того, що цього року кількість куплених українцями електрокарів знову зросте.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Фактори зростання

Пік продажів електрокарів припав на серпень 2024 року через чутки про запровадження 15% податку на першу реєстрацію автомобілів. Далі виникла закономірна статистична яма, позаяк у серпні машини були куплені людьми, які планували придбання електрокара пізніше.

У грудні обсяги торгів були б більшими, але через збій в інформаційній системі НАІС, викликаний російською кібератакою, сервісні центри 10 днів не надавали послуги з перереєстрації вживаного транспорту.

Динаміка ринку електромобілів в Україні, 2024

Інфографіка: eauto.org.ua

Структура ринку електромобілів України, 2024

Імпортовані електромобілі з пробігом — 53,2%, або 41 200 шт. Внутрішні перепродажі вживаних електрокарів — 33,7%, або 26 100 шт. Нові електричні авто — 13,2%, або 10 200 шт.

Динаміка сегментів ринку, 2004

Внутрішні перепродажі електромобілів: +60,1% Нові електрокари: +40,9% Імпорт вживаних електричних авто: +37,0%

Прогноз на 2025 рік

З 2026 року в Україну повертається повне розмитнення на електромобілі, що потягне зростання цін на 20-40%. Тому очікується активізація у сегменті, яка буде ставати все більш помітною з наближенням до календарного завершення 2025 року.

Нові електромобілі

Серед брендів на українському ринку торік Volkswagen випередив китайський BYD лише на чотири проданих авто — 1973 одиниць проти 1969. У підсумку обидва бренди зайняли по 19,1% ринку нових електрокарів в Україні. Третє місце посіла Honda — 17,4%, або 1799 шт. При цьому в Україні частка електромобілів, вироблених в Китаї досягла 85%.

Ціни на нові електрокари в Україні починаються з 13 900 доларів, середня ціна становить 37 000 доларів, а верх ринку сягає понад 200 000 доларів.

Вживані електрокари

Торік в загальному заліку брендів на українському ринку внутрішніх перепродажів домінувала Tesla, яка зайняла 26,8%, або 7003 проданих авто різних моделей. Nissan посів другу сходинку — 22,5%, або 5880 шт. Замкнув трійку Volkswagen — 13,4%, або 3500 шт. Всі інші марки відстали з великим відривом.

Статистика в розрізі окремих моделей віддає першість Nissan Leaf — 5600 проданих електромобілів. Tesla Model 3 та Volkswagen Golf йдуть слідом з відповідно 3160 та 1747 реалізованих авто.

Серед пригнаних торік з-за кордону електромобілів майже третину обіймає Tesla. Nissan відстав від лідера майже удвічі, а на третьому місці Volkswagen. Серед окремих моделей першість знову за Nissan Leaf (5559 електрокарів), його переслідують Tesla Model 3 та Model Y з результатами 4688 та 4285 проданих машин відповідно.

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