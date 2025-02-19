В Украине вырастет спрос на электромобили в 2025 году

Электромобили в Киеве. Фото: wikimedia.org

Парк электромобилей в Украине в течение 2024 года вырос почти на 45% — на 77 500 авто. Существует сразу несколько предпосылок того, что в этом году количество купленных украинцами электрокаров снова возрастет.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Факторы роста

Пик продаж электрокаров пришелся на август 2024 года из-за слухов о введении 15% налога на первую регистрацию автомобилей. Далее возникла закономерная статистическая яма, так как в августе машины были куплены людьми, которые планировали приобретение электрокара позже.

В декабре объемы торгов были бы больше, но из-за сбоя в информационной системе НАИС, вызванного российской кибератакой, сервисные центры 10 дней не предоставляли услуги по перерегистрации подержанного транспорта.

Динамика рынка электромобилей в Украине, 2024

Инфографика: eauto.org.ua

Структура рынка электромобилей Украины, 2024

Импортированные электромобили с пробегом — 53,2%, или 41 200 шт. Внутренние перепродажи подержанных электрокаров — 33,7%, или 26 100 шт. Новые электрические авто — 13,2%, или 10 200 шт.

Динамика сегментов рынка, 2004 год

Внутренние перепродажи электромобилей: +60,1% Новые электрокары: +40,9% Импорт подержанных электрических авто: +37%

Прогноз на 2025 год

С 2026 года в Украину возвращается полная растаможка на электромобили, что повлечет рост цен на 20-40%. Поэтому ожидается активизация в сегменте, которая будет становиться все более заметной с приближением к календарному завершению 2025 года.

Новые электромобили

Среди брендов на украинском рынке в прошлом году Volkswagen опередил китайский BYD лишь на четыре проданных авто — 1 973 единиц против 1969. В итоге оба бренда заняли по 19,1% рынка новых электрокаров в Украине. Третье место заняла Honda — 17,4%, или 1 799 шт. При этом в Украине доля электромобилей, произведенных в Китае достигла 85%.

Цены на новые электрокары в Украине начинаются с 13 900 долларов, средняя цена составляет 37 000 долларов, а верх рынка достигает более 200 000 долларов.

Подержанные электрокары

В прошлом году в общем зачете брендов на украинском рынке внутренних перепродаж доминировала Tesla, которая заняла 26,8%, или 7 003 проданных авто разных моделей. Nissan занял вторую строчку — 22,5%, или 5 880 шт. Замкнул тройку Volkswagen — 13,4%, или 3500 шт. Все остальные марки отстали с большим отрывом.

Статистика в разрезе отдельных моделей отдает первенство Nissan Leaf — 5600 проданных электромобилей. Tesla Model 3 и Volkswagen Golf идут следом с соответственно 3 160 и 1 747 реализованных авто.

Среди пригнанных в прошлом году из-за границы электромобилей почти треть занимает Tesla. Nissan отстал от лидера почти вдвое, а на третьем месте Volkswagen. Среди отдельных моделей первенство снова за Nissan Leaf (5 559 электрокаров), его преследуют Tesla Model 3 и Model Y с результатами 4 688 и 4 285 проданных машин соответственно.

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